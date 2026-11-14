Dokument: Putin zahteva umik Nata iz vzhodne Evrope in nevtralno Ukrajino

Ruski predsednik Vladimir Putin želi v okviru pogajanj o koncu vojne v Ukrajini doseči precej več kot zgolj dogovor o ozemlju. Moskva naj bi zahtevala, da se Nato vrne na stanje iz leta 1997, torej v čas pred širitvijo zavezništva na vzhod Evrope. Kot poroča švicarski Blick, ki se sklicuje na New York Times, je ruska pogajalska delegacija na mirovnih pogovorih v Abu Dabiju predstavila dokument z zahtevami glede prihodnje evropske varnostne ureditve. Obstoj dokumenta naj bi potrdila dva neodvisna vira. Putinov svetovalec Jurij Ušakov je v četrtek po navedbah medijev potrdil, da takšne zahteve predstavljajo uradno rusko pogajalsko izhodišče.

Zastava Nata FOTO: Profimedia

Kaj bi pomenila vrnitev Nata v leto 1997?

Leta 1997 je imel Nato 16 članic. Poljska, Češka in Madžarska so se mu pridružile leta 1999, baltske države in Slovenija pa leta 2004. Zavezništvo se je pozneje razširilo še na druge evropske države, nazadnje na Finsko leta 2023 in Švedsko leta 2024. Ruska zahteva po vrnitvi na stanje iz leta 1997 bi zato pomenila velik poseg v sedanjo varnostno ureditev Evrope. Po navedbah Blicka Moskva zahteva umik vseh Natovih sil iz vzhodne Evrope in zaprtje tamkajšnjih zavezniških vojaških oporišč.

Rusija zahteva tudi ustavitev dobave orožja Ukrajini

Dokument naj bi vseboval še vrsto zahtev, ki neposredno zadevajo Ukrajino. Moskva naj bi zahtevala popolno ustavitev zahodnih dobav orožja Kijevu ter trajno nevtralnost Ukrajine, ki bi jo morali zapisati v ukrajinsko ustavo. To bi pomenilo, da bi se morala Ukrajina odpovedati prizadevanjem za članstvo v Natu, čemur ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nasprotuje. Rusija poleg tega vztraja pri zahtevi, da ji Ukrajina prepusti celoten Donbas. Po navedbah švicarskega medija ruski predlog vključuje tudi omejitve vloge francoskega in britanskega jedrskega orožja pri obrambi Evrope.

Zelenski pri Trumpu na pogovorih o mirovnem načrtu FOTO: AP

ZDA naj bi Ukrajini ponudile članstvo v Natu v zameno za Donbas

Medtem ko Moskva zahteva omejevanje Nata, naj bi ameriški pogajalci Ukrajini predstavili povsem drugačen predlog. Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi na četrtkovem srečanju z Zelenskim v Dublinu ponudila možnost ukrajinskega članstva v Natu, vendar pod pogojem, da Kijev Rusiji prepusti celoten Donbas. Takšen predlog bi pomenil velik preobrat v dosedanjih pogajanjih, saj bi Ukrajina v zameno za ozemeljske koncesije dobila možnost vključitve v zahodno vojaško zavezništvo.

Kremelj zanika zahtevo po izstopu Finske