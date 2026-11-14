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Dokument: Putin zahteva umik Nata iz vzhodne Evrope in nevtralno Ukrajino

Moskva, 14. 11. 2026 16.37 pred 34 minutami 2 min branja 28

Avtor:
N.Š.
Vladimir Putin

Rusija v mirovnih pogajanjih o Ukrajini ne zahteva le ozemeljskih koncesij, temveč tudi korenite spremembe evropske varnostne ureditve. Po poročanju New York Timesa je Moskva predložila dokument, v katerem zahteva vrnitev Nata na stanje iz leta 1997, umik zavezniških sil in vojaške infrastrukture iz vzhodne Evrope ter trajno nevtralnost Ukrajine. Zahteve bi močno omejile vojaško prisotnost zavezništva na njegovem vzhodnem krilu. Ob tem naj bi ameriški pogajalci Kijevu ponudili možnost članstva v Natu v zameno za prepustitev celotnega Donbasa Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin želi v okviru pogajanj o koncu vojne v Ukrajini doseči precej več kot zgolj dogovor o ozemlju. Moskva naj bi zahtevala, da se Nato vrne na stanje iz leta 1997, torej v čas pred širitvijo zavezništva na vzhod Evrope.

Kot poroča švicarski Blick, ki se sklicuje na New York Times, je ruska pogajalska delegacija na mirovnih pogovorih v Abu Dabiju predstavila dokument z zahtevami glede prihodnje evropske varnostne ureditve. Obstoj dokumenta naj bi potrdila dva neodvisna vira.

Putinov svetovalec Jurij Ušakov je v četrtek po navedbah medijev potrdil, da takšne zahteve predstavljajo uradno rusko pogajalsko izhodišče.

Zastava Nata
Zastava Nata
FOTO: Profimedia

Kaj bi pomenila vrnitev Nata v leto 1997?

Leta 1997 je imel Nato 16 članic. Poljska, Češka in Madžarska so se mu pridružile leta 1999, baltske države in Slovenija pa leta 2004. Zavezništvo se je pozneje razširilo še na druge evropske države, nazadnje na Finsko leta 2023 in Švedsko leta 2024.

Ruska zahteva po vrnitvi na stanje iz leta 1997 bi zato pomenila velik poseg v sedanjo varnostno ureditev Evrope.

Po navedbah Blicka Moskva zahteva umik vseh Natovih sil iz vzhodne Evrope in zaprtje tamkajšnjih zavezniških vojaških oporišč. 

Rusija zahteva tudi ustavitev dobave orožja Ukrajini

Dokument naj bi vseboval še vrsto zahtev, ki neposredno zadevajo Ukrajino. Moskva naj bi zahtevala popolno ustavitev zahodnih dobav orožja Kijevu ter trajno nevtralnost Ukrajine, ki bi jo morali zapisati v ukrajinsko ustavo.

To bi pomenilo, da bi se morala Ukrajina odpovedati prizadevanjem za članstvo v Natu, čemur ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nasprotuje.

Rusija poleg tega vztraja pri zahtevi, da ji Ukrajina prepusti celoten Donbas.

Po navedbah švicarskega medija ruski predlog vključuje tudi omejitve vloge francoskega in britanskega jedrskega orožja pri obrambi Evrope.

Zelenski pri Trumpu na pogovorih o mirovnem načrtu
Zelenski pri Trumpu na pogovorih o mirovnem načrtu
FOTO: AP

ZDA naj bi Ukrajini ponudile članstvo v Natu v zameno za Donbas

Medtem ko Moskva zahteva omejevanje Nata, naj bi ameriški pogajalci Ukrajini predstavili povsem drugačen predlog.

Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi na četrtkovem srečanju z Zelenskim v Dublinu ponudila možnost ukrajinskega članstva v Natu, vendar pod pogojem, da Kijev Rusiji prepusti celoten Donbas.

Takšen predlog bi pomenil velik preobrat v dosedanjih pogajanjih, saj bi Ukrajina v zameno za ozemeljske koncesije dobila možnost vključitve v zahodno vojaško zavezništvo.

Kremelj zanika zahtevo po izstopu Finske

Med ruskimi zahtevami naj bi bila po nekaterih navedbah tudi razveljavitev finskega članstva v Natu. Finska je v zavezništvo vstopila leta 2023, potem ko je ruska invazija na Ukrajino močno spremenila njeno varnostno politiko.

Toda tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v petek po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax zanikal, da bi Moskva zahtevala finski izstop. Finski obrambni minister Antti Häkkänen je ruske predloge, če dejansko držijo, označil za nezaslišane.

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KOMENTARJI28

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Slavko BabIč
14. 11. 2026 17.23
Pa še dobra 3 leta se bojuje s čipi iz pralnih strojev, proti celotnemu orožarskemu arzenalu NATOja!
Odgovori
+1
1 0
Dr Dre
14. 11. 2026 17.19
Saj to je LOGIČNO, tudi 🇺🇲 NI želela 🇷🇺 raket na Kubi.. Saj s tem se je 🇺🇦 strinjala že 2022, ko so podpisali že mirovni sporazu. V Istambulu... A potem 🇺🇦 zahod tega ni dovolil.. 2 000 000 mrtvih pozneje, je 🇺🇦 izgubila veliko dodatnega ozemlja, EU pa svojo industrijo.. Profitirala je le 🇺🇲..
Odgovori
+0
1 1
bohinj je zakon
14. 11. 2026 17.18
Težka bo.
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
14. 11. 2026 17.18
razumna zahteva,ki jo ima ze ves cas.V cem je pravzaorav probkem?
Odgovori
-1
1 2
ivan res grozni
14. 11. 2026 17.24
V tem, da bi Rusija/SZ ponovno okupirala vso vzhodno Evropo. Spomnimo se, da je Rusija/SZ s tanki proti civilistom preprečila leta 1956 osamosvojitev Madžarske in 1968 Čehoslovaške.
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0 0
biggie33
14. 11. 2026 17.18
So rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala..
Odgovori
+0
1 1
Oblastljudstvu
14. 11. 2026 17.12
Kaj pa sedaj?
Odgovori
+1
2 1
KaiC
14. 11. 2026 17.23
Sedaj čakamo na nove predloge, ker teh noben normalen ne bi sprejel. Še v najboljšem primeru za Rusijo, govorimo o enakomočju, oni pa predstavljajo te pogoje kot da zmagujejo. Očitno tudi njim ni v interesu končati vojne.
Odgovori
0 0
VELIMIROVICH
14. 11. 2026 17.11
Bravo Vladimir Vladimirovič
Odgovori
-2
5 7
sivabrada
14. 11. 2026 17.07
Evropa se je popolnoma zaplezala.Vojna v Ukrajini pa bo trajala še najman dve leti,potem pa sledi bankrot in razpad EU.
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-3
6 9
pravica1
14. 11. 2026 17.15
Žal lahko bi izbrali bolj diplomatsko pot in bi se to končalo takoj 2022, pa smo se raje odločili, da bomo sami sebi škodovali. Kallas nam pa nobenih uslug ne dela.
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+2
4 2
Dr Dre
14. 11. 2026 17.20
Ja realne scenarij, 2030 itak napovedujejo kolaps..
Odgovori
+0
1 1
andro69
14. 11. 2026 17.04
Problem niso Rusi ampak Putin....
Odgovori
+8
13 5
Uporabnik1921539
14. 11. 2026 17.19
problem niso Rusi,Putin pa sploh ne.Problem je Zeleni in denar,ki jim ga salemo zato,ker mu lastnih ljudi in drzave ni mar
Odgovori
+1
1 0
Dr Dre
14. 11. 2026 17.22
Dobro, da problem NI 🇺🇲 ali 🇮🇱🤣🤣...
Odgovori
+1
1 0
tech
14. 11. 2026 17.03
Vseeno je kje je Nato, ker vojna Rusije in Nata bi pomenila konec sveta kot ga poznamo. Dvomim pa, da bodo zahodne lutke orožarskega lobija pristale na to. Provizije preveč dišijo.
Odgovori
-1
2 3
alibaba41
14. 11. 2026 17.02
jaz pa zahtevam stanovanje od maljevca, ker me zebe
Odgovori
+1
6 5
pravica1
14. 11. 2026 17.16
Rabiš kakšno terapijo? Tipkaš dovolj hitro, da te nebi smelo zebit.
Odgovori
+0
1 1
asdfghjklč
14. 11. 2026 17.01
Normalno ... rusi bodo naredili vse, da bo vojna še naprej trajala. Putler ne sme končati vojne, ker potem bo izgubil to vojno takoj. Najmanj 500.000 mrtvih rusov za 110.000km2 ukrajinske zemlje je ogromen poraz ruske vojske in putinove vladavine, zato konec vojne ne pride v poštev, ker s tolikimi žrtvami nima rusom česa pokazati, s čimer bi se lahko pohvalil.
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+4
10 6
Uporabnik1874818
14. 11. 2026 17.08
Putler lahko samostojno pelje to vojno, kar pa Ukrajina ne more. In ker nas je večina, ki to plačujemo, sita draginje Ukrajini ne preostane veliko manevrskega prostora.
Odgovori
-2
4 6
Dr Dre
14. 11. 2026 17.23
Vojna se mora nadaljevati, EU služi milijarde z to vojno💪💪💪.. Rusi so tik pred porazom, BEREMO...
Odgovori
0 0
KaiC
14. 11. 2026 17.24
Uporabnik, a zato potrebuje vojake iz sosednjih držav? :) Ni potrebe pretiravat.
Odgovori
0 0
misekmali
14. 11. 2026 17.01
Temu se reče buling.
Odgovori
+1
2 1
nora_ovca
14. 11. 2026 16.59
Če se nato ne bi vztrajno širil proti ruskim mejam, so tega ne bi prišlo
Odgovori
+1
8 7
asdfghjklč
14. 11. 2026 17.02
Vsak izgovor je dober.
Odgovori
+3
8 5
Samo.Jst
14. 11. 2026 16.59
A ni to Ruska zahteva ze od pamtiveka?
Odgovori
+4
4 0
Uporabnik1921539
14. 11. 2026 17.21
je in tudi dogovor,podpisan pred 2 desetletji je tak
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0 0
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