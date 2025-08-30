Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Dokument v rokah puljske policije: 'Klasična zločinska združba'

Umag/Pula, 30. 08. 2025 16.13 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
10

Eden od vodilnih mož puljske policijske postaje je skupino nedavno aretiranega puljskega trenerja Denisa Vojnikovića opisal kot zločinsko združbo, razkriva interni policijski dokument, ki ga ima v lasti portala Istra24.

Eden od vodilnih mož pulske policijske postaje je na šokanten način opisal situacijo v zvezi s skupino nedavno aretiranega pulskega trenerja in kvazi varnostnika Denisa Vojnikovića, razkriva interni policijski dokument, ki ga ima v lasti Istra24.

Dopis so napisali avgusta lani, potem ko je propadla racija v enem od najbolj priljubljenih puljskih barov. Med pridržanimi so nekateri obdržali mobilne telefone in iz policijskega vozila pošiljali glasbena sporočila posameznim policistom. Ena od pesmi je bila "Nazdravil bom sovražnikom." Policijski šef, kateremu je bila pesem namenjena, je komentiral: "Takšne stvari so normalne v Mehiki ali Srbiji."

'Klasična zločinska združba'

"Vsi zelo dobro vemo, da gre za klasično zločinsko združbo približno 20 ljudi, ki je v zadnjih desetih letih prerasla v resno skupino," piše v dopisu, naslovljenem na skoraj vse vodilne policiste istrske policijske uprave.

Že več let je znano, da skupina izsiljuje puljske lokale. V teh lokalih se nato zaposlujejo redarji brez licence.

Po poročanju net.hr je eden od policistov zapisal, da so on in njegovi pomočniki večkrat "nakazovali na omenjeni problem, ki presega zmožnosti puljske policijske postaje." Dodal je: "Takšne vrste nasilja se v Pulju nikoli ni dovoljevalo in nikoli nismo imeli tako krvoločne skupine."

Pretep Slovencev v Umagu
Pretep Slovencev v Umagu FOTO: 24UR

 Posebnost te skupine naj bi bila, da se priče zaradi pritiska umikajo, posnetki nadzornih kamer pa izginjajo – in to že vrsto let. Pred dvema letoma so varnostniki pretepli človeka pred Pietas Julio, mu povzročili hude poškodbe, a se "ni zgodilo nič konkretnega."

Skupina širi govorice, da je močnejša od policije in tožilstva, ter da ima svoje ljudi v vseh institucijah. "Resničnost kaže, da imajo prav, saj se po nekem čudežu vedno zgodi, da po pridržanju hitro pridejo ven," piše v dokumentu.

hrvaška istra pretep policija klub slovenci
Naslednji članek

Izgon priseljencev iz ZDA začasno zaustavljen

SORODNI ČLANKI

Množični pretep v kampu: sodelovali Hrvati, Srba, Črnogorec in Bosanec

Po napadu v Umagu: trem osumljenim začasno odvzeli prostost

V Umagu so ga pretepli do možganske krvavitve, poškodovani še trije

Policija ovadila varnostnike, ki so pretepli Slovenca, dva nista imela licence

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
djsaund
30. 08. 2025 17.10
Noč ima svojo moč ali kako se že reče: Uzela jih magla
ODGOVORI
0 0
Pamir
30. 08. 2025 17.09
Hrvacka nas prehiteva, v kriminalu.
ODGOVORI
0 0
marjanovic.drazen
30. 08. 2025 17.04
Se vedno, da ni bil pameten ne bi blo nic
ODGOVORI
0 0
Quatflow
30. 08. 2025 17.03
+1
Kako znano se to sliši, tudi pri nas.
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
30. 08. 2025 16.55
-3
Tudi slkvencu imamo tako združbo.sds sekta obvladuje podzemlje.od njihovih ni noben kaznovan ali pa primer zastara.njihov šef jim je vzornik
ODGOVORI
5 8
Rožice so zacvetele
30. 08. 2025 16.55
+2
Joško, približno kot ti, kajne?
ODGOVORI
3 1
manga
30. 08. 2025 16.53
+5
HDZ je zastavil projekt kroatizacije Istre.Dokler je bilo nepodobnih Srbov so oni bili tarča verbalneg in fizičneg nasilja od strani države,več pa od teh beformalno formalnih skupin,kateri so pod komando države.Vsi sovedeli,veliko jih je molčalo,veliko ploskalo in se smejalo.Srbov je zmanjkalo,Italijani so potihnili,Slovenci so pa prišli na tapeto.Od nakupa zemljišč,nepremičnin in da se Janezi ne razbohotijo jih je treba naučiti pameti.In trenutno je bolj sprejemljiva angleščina in nemščina kot pa slovenščina ali,Bog ne daj,Srbščina.
ODGOVORI
6 1
marjanovic.drazen
30. 08. 2025 17.02
+2
Cedo srbscina ne obstaja
ODGOVORI
2 0
SEHE
30. 08. 2025 16.47
+4
Da Da, z močnimi povezavami v HDZ politiki in v policiji. Tega vodilnega bodo...
ODGOVORI
4 0
MESE?AR
30. 08. 2025 16.46
+6
Temu se reče mafijska posla.
ODGOVORI
7 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189