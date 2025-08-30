Dokument v rokah puljske policije: 'Klasična zločinska združba'

Eden od vodilnih mož pulske policijske postaje je na šokanten način opisal situacijo v zvezi s skupino nedavno aretiranega pulskega trenerja in kvazi varnostnika Denisa Vojnikovića, razkriva interni policijski dokument, ki ga ima v lasti Istra24.
Dopis so napisali avgusta lani, potem ko je propadla racija v enem od najbolj priljubljenih puljskih barov. Med pridržanimi so nekateri obdržali mobilne telefone in iz policijskega vozila pošiljali glasbena sporočila posameznim policistom. Ena od pesmi je bila "Nazdravil bom sovražnikom." Policijski šef, kateremu je bila pesem namenjena, je komentiral: "Takšne stvari so normalne v Mehiki ali Srbiji."
'Klasična zločinska združba'
"Vsi zelo dobro vemo, da gre za klasično zločinsko združbo približno 20 ljudi, ki je v zadnjih desetih letih prerasla v resno skupino," piše v dopisu, naslovljenem na skoraj vse vodilne policiste istrske policijske uprave.
Že več let je znano, da skupina izsiljuje puljske lokale. V teh lokalih se nato zaposlujejo redarji brez licence.
Po poročanju net.hr je eden od policistov zapisal, da so on in njegovi pomočniki večkrat "nakazovali na omenjeni problem, ki presega zmožnosti puljske policijske postaje." Dodal je: "Takšne vrste nasilja se v Pulju nikoli ni dovoljevalo in nikoli nismo imeli tako krvoločne skupine."
Posebnost te skupine naj bi bila, da se priče zaradi pritiska umikajo, posnetki nadzornih kamer pa izginjajo – in to že vrsto let. Pred dvema letoma so varnostniki pretepli človeka pred Pietas Julio, mu povzročili hude poškodbe, a se "ni zgodilo nič konkretnega."
Skupina širi govorice, da je močnejša od policije in tožilstva, ter da ima svoje ljudi v vseh institucijah. "Resničnost kaže, da imajo prav, saj se po nekem čudežu vedno zgodi, da po pridržanju hitro pridejo ven," piše v dokumentu.
