Nova razkritja: Musk spraševal po divjih zabavah, princ Andrew o večerji z Rusinjo

Tokratna objava dokaznega gradiva je največja, odkar je ameriška vlada lani določila, da morajo objaviti vse dokumente. Med dokumentacijo so med drugim tudi poročila, ko je bil Epstein v zaporu, njegovo psihološko stanje in stanje pred smrtjo. Umrl je avgusta 2019 v zaporu. Objavljena so tudi elektronska sporočila, ki so si jih z Epsteinom izmenjevali zvezdniki. Tudi nov paket objavljenih dokumentov dokazuje domnevno povezavo Epsteina z nekdanjim princem Andrewom. Ta se v sporočilih ne pojavlja pod svojim imenom, temveč pod imenom "vojvoda", navaja BBC. V sporočilih sta se pogovarjala o večerji v Buckinghamski palači, kjer je "veliko zasebnosti" - kar naj bi dokazovalo, da je Andrew vedel o novačenju žensk, ter o možnosti, da bi Epstein princu predstavil 26-letno Rusinjo. Andrewa je nato zanimalo, ali ima o njej še kakšne informacije: "Stara 26 let, Rusinja, pametna, lepa, vredna zaupanja, ima tvoj e-poštni naslov," mu je odgovoril Epstein. Z Epsteinom naj bi se dopisovala tudi nekdanja žena princa Andrewa in nekateri predstavniki britanske elite.

Razvejana mreža Epsteina. FOTO: AP

Bill Gates

Julija 2013 je Epstein napisal dve elektronski sporočili, ki pa sta bili poslani nazaj na njegov elektronski naslov, brez ostalih prejemnikov in podpisov. V enem sporočilu je napisana odstopna izjava s Fundacije Billa in Melinde Gates ter očitek, da je moral Gatesu priskrbeti zdravila, "da bi se spopadel s posledicami spolnih odnosov z ruskimi dekleti." V drugem mailu, ki se začne z "Dragi Bill", pa je Epstein kritičen, ker naj bi Bill prekinil njuno prijateljstvo in skušal prikriti spolno prenosljivo bolezen, tudi do svoje takratne žene Melinde. Tiskovni predstavnik Billa Gatesa je za BBC dejal, da so trditve popolnoma absurdne in napačne ter da dokumenti dokazujejo, da je bil Epstein razočaran, ker se z Gatesom nista družila, in prikazujejo, kako daleč je bil pripravljen iti, da bi Gatesa ujel v past.

Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Espteina - Bill Gates in nekdanji princ Andrew FOTO: Profimedia

Elon Musk

"Kateri dan/noč bo na vašem otoku najbolj divja zabava," je v enem od sporočil iz leta 2012 Epsteina vprašal Elon Musk, ki je sicer že priznal, da ga je Epstein povabil na svoj otok, a da je povabila večkrat zavrnil. Epsteina je zanimalo, koliko oseb bi morali s helikopterjem prepeljati na otok, na kar mu je Musk odgovoril, da bi prišel sam s svojo takratno ženo Talulah Riley. Musk in Epstein sta se nato tudi leta 2013 dogovarjala o logistiki in datumih obiska, a dokazov, da bi Musk kdaj dejansko obiskal Epsteinov otok, ni. "Nihče si ni bolj prizadeval za objavo Epsteinovih dokumentov, kot jaz," je v odzivu na razkrite dokumente na omrežju X zapisal Musk in dodal, da je vesel, da se je to končno zgodilo. Zaveda se, da bodo nekateri dokumente razumeli napačno, kar da ga sicer ne skrbi. Zanima pa ga, kako bo s pregonom tistih, ki so skupaj z Epsteinom izvajali "hude zločine" in izkoriščali mladoletna dekleta.

Epsteinov zasebni otok v Karibih FOTO: Profimedia

Donald Trump

V objavljenih dokumentih je večkrat omenjen tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je sicer v preteklosti priznal, da se je z Epsteinom poznal, a zanikal, da je bil vpleten v njegovo kriminalno mrežo. Trumpa ni obtožila nobena od žrtev, Bela hiša zato vztraja, da so vse trditve o vpletenosti Trumpa lažne.

Več kot 1000 domnevnih žrtev

Ministrstvo bi moralo vse dokumente objaviti do 19. decembra, Blanche pa je dejal, da je zamuda posledica skrbne redakcije za zaščito identitete več kot 1000 domnevnih žrtev. Ob tem je zavrnil obtožbe, da so skušali zaščititi predsednika Donalda Trumpa, in je zagotovil, da Bela hiša pri izvajanju pregleda ni sodelovala, navaja STA. Številni dokumenti, ki so bili objavljeni v petek, so sicer na večjih mestih zabrisani oziroma prekriti. Na tožilstvu vztrajajo, da so vsebino zakrili v skladu z zakonom za zaščito žrtev in informacij, ki so trenutno del preiskave. Cenzurirane so vse podobe deklet in žensk, razen tistih, na katerih je nekdanja Epsteinova sodelavka Ghislaine Maxwell. Ta prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja v trgovini z mladoletnicami.

Policijski zapisnik Epsteinove sodelavke Ghislaine Maxwell FOTO: Profimedia

Mnogi, tudi Trumpovi podporniki, že dolgo verjamejo, da je obstajala zarota za zaščito bogatih in vplivnih, ki so bili povezani z Epsteinom. "Mislim, da javnost ali vi vsi v Epsteinovih dosjejih ne boste razkrili moških, ki so zlorabljali ženske, žal," je dejal namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche. Milijarder Epstein je bil spolnega izkoriščanja mladoletnic prvič obtožen leta 2007 na Floridi, vendar pa mu je uspelo iz doslej še vedno neznanih razlogov skleniti ugoden dogovor o nizki kazni. Ponovno so ga aretirali leta 2019, nakar je v newyorškem zaporu naredil samomor, kar je še vedno tema raznih teorij zarote. Te so začeli v času prejšnje vlade Joeja Bidna širiti podporniki Trumpa, sicer dolgoletnega Epsteinovega prijatelja, in ta je med predsedniško kampanjo 2024 obljubil, da bo objavil vse dosjeje. Pravosodna ministrica Pam Bondi je v začetku leta 2025 trdila, da ima dosjeje in bodo objavljeni, nakar je začel Trump trditi, da v njih ni nič pomembnega in da gre za demokratsko prevaro.