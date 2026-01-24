Olivno zelen plašč ameriškega uradnika dviguje obrvi

Gregory Bovino je med racijami ameriške službe za priseljevanje (Ice) v Minneapolisu nosil prepoznaven olivno zelen plašč z zlatimi gumbi in zvezdastimi ovratniki in tako močno izstopal od ostalih zveznih agentov, ki so nosili uniforme ter neprebojne jopiče, poroča Guardian. Slog oblačenja visokega ameriškega uradnika ni ostal neopažen v nemških medijih. Der Spiegel je poleg kratko postrižene pričeske opozoril, da Bovino spominja na nacističnega častnika.

Nemški novinar Arno Frank je v ločenem članku, v katerem je opozoril na nedavne racije proti priseljencem, zapisal: "Nič čudnega torej, da se osebnosti, kot je Bovino, zatekajo k preizkušenim metodam". Medtem ko se zdi, da drugi zvezni agenti nosijo vse, kar imajo pri roki, Bovino po pisanju avtorja "izstopa iz te nasilniške drhali, tako kot elegantni častnik SS izstopa iz razuzdane drhali SA". Novinarji pri Süddeutsche Zeitung so bili podobnega mnenja. "Tudi druge države so imele te plašče, toda Bovinova oblačila dopolnjujejo nacistični videz: kratko pristrižena frizura, kot da bi brivcu odnesel fotografijo Ernsta Röhma,"

Gregory Bovino v svojem olivno zelenem plašču na ulicah Minneapolisa. FOTO: Profimedia