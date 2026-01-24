Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Olivno zelen plašč ameriškega uradnika dviguje obrvi

Washington, 24. 01. 2026 11.55 pred 1 uro 2 min branja 98

Avtor:
M.S.
Gregory Bovino

Po nedavnih racijah proti nezakonitim priseljencem v ameriškem Minneapolisu se je po spletu razširila fotografija poveljnika ameriške mejne patrulje Gregoryja Bovina, ki v družbi oboroženih agentov pozira v dolgem olivno zelenem plašču. Nemški mediji v svojih zapisih opozarjajo, da Bovinov videz močno spominja na uniforme iz časa nacizma.

Gregory Bovino je med racijami ameriške službe za priseljevanje (Ice) v Minneapolisu nosil prepoznaven olivno zelen plašč z zlatimi gumbi in zvezdastimi ovratniki in tako močno izstopal od ostalih zveznih agentov, ki so nosili uniforme ter neprebojne jopiče, poroča Guardian.

Slog oblačenja visokega ameriškega uradnika ni ostal neopažen v nemških medijih. Der Spiegel je poleg kratko postrižene pričeske opozoril, da Bovino spominja na nacističnega častnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nemški novinar Arno Frank je v ločenem članku, v katerem je opozoril na nedavne racije proti priseljencem, zapisal: "Nič čudnega torej, da se osebnosti, kot je Bovino, zatekajo k preizkušenim metodam". Medtem ko se zdi, da drugi zvezni agenti nosijo vse, kar imajo pri roki, Bovino po pisanju avtorja "izstopa iz te nasilniške drhali, tako kot elegantni častnik SS izstopa iz razuzdane drhali SA".

Novinarji pri Süddeutsche Zeitung so bili podobnega mnenja. "Tudi druge države so imele te plašče, toda Bovinova oblačila dopolnjujejo nacistični videz: kratko pristrižena frizura, kot da bi brivcu odnesel fotografijo Ernsta Röhma,"

Gregory Bovino v svojem olivno zelenem plašču na ulicah Minneapolisa.
Gregory Bovino v svojem olivno zelenem plašču na ulicah Minneapolisa.
FOTO: Profimedia

Bovino je za ameriške medije zanikal, da bi navdih za oblačenje iskal v nacistični Nemčiji. "Imam ga že več kot 25 let. Kupil sem ga kot mlad agent, približno leta 1999," je pojasnil.

Tricia McLaughlin iz ministrstva za domovinsko varnost je za New York Times pojasnila, da je plašč del "standardne zimske uniforme mejne patrulje". Časnik je ob tem opozoril, da v dokumentu iz leta 2025, ki podrobno opisuje pravila oblačenja in uniforme, tovrstnega plašča ni navedenega.

Ob Bovinov plašč se je v Davosu obregnil tudi kalifornijski guverner Gavin Newsom. Opozoril je, da je poveljnik mejne patrulje oblečen, "kot da bi dobesedno šel na eBay in kupil oblačila SS". Guvernerjev kabinet je kasneje v sporočilu za javnost Bovina obtožil, da se "sprehaja po ameriških ulicah oblečen v nacista".

gregory bovino plašč

Madžarski minister razburil: 'Stranišča na vlakih bi morali čistiti Romi'

Zamrznjeni 'samostoječi' špageti, lasje, toaletni papir ...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI98

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
24. 01. 2026 13.11
To so znane fore skrajnih levičarjev, tudi Laibach so podobno obtoževali v Jugoslaviji, ko so nosili lovske obleke.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
24. 01. 2026 13.10
Zakaj si je potem Luka Mesec pustil brke, če jih tako motijo?
Odgovori
+0
2 2
Rožle Patriot
24. 01. 2026 13.09
Boste še kaj o slovenski harmoniki in nič več o fašističnih, diktatorskih SMS-ih .... CCC
Odgovori
-1
0 1
proofreader
24. 01. 2026 13.09
Sosed ima Golfa. Ker jih proizvaja Volkswagen, je torej on nacist?
Odgovori
+1
3 2
proofreader
24. 01. 2026 13.08
Čakam še, da levičarji obtožijo tiste, ki nosijo znamko Helly Hansen, nacizma. Ker H je osma črka ...
Odgovori
+2
3 1
enapi
24. 01. 2026 13.11
Če hočeš biti pameten, še napiši v kateri abecedi! V naši je deveta. Ali pa jentbojndomet enostavno kratek?.
Odgovori
+0
1 1
proofreader
24. 01. 2026 13.12
V abecedi ameriških levičarjev.
Odgovori
+1
1 0
Pedro Lopez
24. 01. 2026 13.12
Leva, desna, leva, desna do onemoglosti, v glavi pa megla. A res vidite svet samo črno-belo?
Odgovori
-1
0 1
Pedro Lopez
24. 01. 2026 13.08
Kako lahko bolniki tukaj še kar zagovarjajo Trumpa? A imate težave s svojo moškostjo in testosteronom in vidite zato v Trumpu svojega idola, nekega kvazi alfa samca, kar vi niste in nikoli ne boste? To je edina možna razlaga in pomeni, da potrebujete strokovno pomoč…
Odgovori
+1
2 1
proofreader
24. 01. 2026 13.07
To je izgleda globalno, da levičarji politične nasprotnike razglašajo za "naciste".
Odgovori
+4
5 1
jank
24. 01. 2026 13.03
Postavlja se vprašanje, ali bi lahko Janša posnemal Trumpa, če bi mu uspelo priti na oblast? Ali bi lahko ustanovil slovensko Ice, ker očitno kandidatov za mrcvarjenja ima na pretek? Samo na tem portalu jih je preveč.
Odgovori
+0
3 3
Potouceni kramoh
24. 01. 2026 13.06
Janez ti je že parkrat pokazal kak militant je.Saj je študiral abramboslovje.Diplomiral pa iz avtokracije in diktature.
Odgovori
+2
2 0
Uroš
24. 01. 2026 13.06
Boga molim, da ja. Naredite mi to deželo spet slovensko.
Odgovori
+3
4 1
Pedro Lopez
24. 01. 2026 13.09
Ne, ker v našem sistemu ena oseba ne more imeti toliko moči.
Odgovori
+1
1 0
romeno
24. 01. 2026 13.01
Takšen plašč je neokusen že za noč čarovnic. Kaj šele v službi.
Odgovori
-4
3 7
Uroš
24. 01. 2026 13.04
Neokusno je, da ilegalno prideš k nekomu na obisk in pol tam še sranje delaš. To je neokusno.
Odgovori
+3
4 1
Endless
24. 01. 2026 12.58
Njegov plašč je del njegove uradne uniforme. In ta uniforma je del nacije, ki nas je leta 45' osvobodila nacizma in fašizma.
Odgovori
+1
4 3
Pedro Lopez
24. 01. 2026 13.02
Že, že, ampak ta nacija se je nekje vmes spremenila v nacije.
Odgovori
-2
2 4
Uroš
24. 01. 2026 13.04
Zakaj tako meniš?
Odgovori
+1
1 0
Pedro Lopez
24. 01. 2026 13.10
Na neumna vprašanja ne odgovarjam. Če ne vidiš, kaj se dogaja, nima smisla debatirati, ker boš itak vedno imel prav ti.
Odgovori
0 0
You cant handle the truth
24. 01. 2026 12.55
tudi hitler je imel psa, so vsi lastniki psov potencialni nacisti? 🤔
Odgovori
+8
10 2
Endless
24. 01. 2026 13.03
.. po tej legiki, če imaš nemškega ovčarja potem ja
Odgovori
+1
1 0
Yan191210
24. 01. 2026 12.54
Vodo sta tudi oba pila....POVEZAVA????
Odgovori
+6
7 1
Vselepo
24. 01. 2026 12.52
Z čim vse nas zamegljujete novinarji, saj ni res, v sloveniji, pa se uvaja cisti enopartijski sistem, pa vse tiho, padamo samo padamo.............
Odgovori
+6
7 1
Pedro Lopez
24. 01. 2026 13.03
Z čim…a ne?
Odgovori
0 0
Verus
24. 01. 2026 12.51
pa zakaj mediji to delate ljudem? Zakaj ne napisete, da barva jakne pomeni barvo jakne? a proizvajalec je tudi nacist, ker je naredil zeleno bundo? dajte si no standarde postaviti in poskusite biti medij, ki umirja ljudi
Odgovori
+7
7 0
MESE?AR
24. 01. 2026 13.00
Oni ki vozijo rdeče avte so tudi vsi komunisti ?
Odgovori
+2
2 0
Pedro Lopez
24. 01. 2026 13.05
A je napisano kaj narobe? Pač spominja na ene druge čase…ne samo ta plašč, ampak še marsikaj drugega, kar se dogaja.
Odgovori
0 0
jazSmeško
24. 01. 2026 12.48
Bolano s čim se folk ukvarja. Kot da na svetu ni dovolj drugih bolj pomembnih stvari kot to kako je gdo oblečen. Res bolano. Ni čudno da cel svet gre v propad.
Odgovori
+4
4 0
gggg1
24. 01. 2026 12.43
Mene bolj skrbi rjav plašč, ki ga nosi naš premier.
Odgovori
+3
6 3
nemski_ovcar
24. 01. 2026 12.39
Lep plašč ima...
Odgovori
+2
6 4
Bogo30
24. 01. 2026 12.38
A zdej bo vsak plasc kopija nacisticnih? Kaj pa svastika? Tudi svastika ni naci simbol.
Odgovori
+4
5 1
Pedro Lopez
24. 01. 2026 13.05
Seveda je svadtika naci simbol, res pa je da so ga ukradli iz budizma.
Odgovori
0 0
big_foot
24. 01. 2026 12.38
Nobenih vzporednic ni treba vlečt. Definitivo so copy/paste naci nemčije na vseh področjih. Samo še prečko pa brčice so zmenjali z oranžno frizuro pa je. Ampak sreča na strani celega planeta da pač matilda nobenega ne pozabi, žučo pa je počasi že čez rok.
Odgovori
-1
4 5
royayers
24. 01. 2026 12.37
proud boysi, trumpova milica
Odgovori
-3
1 4
3320.
24. 01. 2026 13.04
proud boys so obstajali še preden je Trump prvič kandidiral, ne govori če ne veš in se informiraš le iz MSM 🇮🇱 lobija.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
15 minut do milijona besed
15 minut do milijona besed
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
zadovoljna
Portal
Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
To je najbolj priljubljen kos oblačila
To je najbolj priljubljen kos oblačila
vizita
Portal
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
cekin
Portal
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
moskisvet
Portal
Resnična zgodba ženske, ki je ustvarila erotični imperij
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Ste lahko pijani brez alkohola?
Ste lahko pijani brez alkohola?
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
dominvrt
Portal
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
okusno
Portal
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
voyo
Portal
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469