Olivno zelen plašč ameriškega uradnika dviguje obrvi

Gregory Bovino je med racijami ameriške službe za priseljevanje (Ice) v Minneapolisu nosil prepoznaven olivno zelen plašč z zlatimi gumbi in zvezdastimi ovratniki in tako močno izstopal od ostalih zveznih agentov, ki so nosili uniforme ter neprebojne jopiče, poroča Guardian.
Slog oblačenja visokega ameriškega uradnika ni ostal neopažen v nemških medijih. Der Spiegel je poleg kratko postrižene pričeske opozoril, da Bovino spominja na nacističnega častnika.
Nemški novinar Arno Frank je v ločenem članku, v katerem je opozoril na nedavne racije proti priseljencem, zapisal: "Nič čudnega torej, da se osebnosti, kot je Bovino, zatekajo k preizkušenim metodam". Medtem ko se zdi, da drugi zvezni agenti nosijo vse, kar imajo pri roki, Bovino po pisanju avtorja "izstopa iz te nasilniške drhali, tako kot elegantni častnik SS izstopa iz razuzdane drhali SA".
Novinarji pri Süddeutsche Zeitung so bili podobnega mnenja. "Tudi druge države so imele te plašče, toda Bovinova oblačila dopolnjujejo nacistični videz: kratko pristrižena frizura, kot da bi brivcu odnesel fotografijo Ernsta Röhma,"
Bovino je za ameriške medije zanikal, da bi navdih za oblačenje iskal v nacistični Nemčiji. "Imam ga že več kot 25 let. Kupil sem ga kot mlad agent, približno leta 1999," je pojasnil.
Tricia McLaughlin iz ministrstva za domovinsko varnost je za New York Times pojasnila, da je plašč del "standardne zimske uniforme mejne patrulje". Časnik je ob tem opozoril, da v dokumentu iz leta 2025, ki podrobno opisuje pravila oblačenja in uniforme, tovrstnega plašča ni navedenega.
Ob Bovinov plašč se je v Davosu obregnil tudi kalifornijski guverner Gavin Newsom. Opozoril je, da je poveljnik mejne patrulje oblečen, "kot da bi dobesedno šel na eBay in kupil oblačila SS". Guvernerjev kabinet je kasneje v sporočilu za javnost Bovina obtožil, da se "sprehaja po ameriških ulicah oblečen v nacista".
