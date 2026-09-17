Dolg seznam varovalk: izključene kamere, starši za krmilom ...

Kot je že v sredo v svojem letnem nagovoru o stanju v Uniji v Evropskem parlamentu naznanila Ursula von der Leyen, v skladu z danes sprejetim predlogom evropskega akta za otroke mlajši od 13 let sploh ne bodo mogli uporabljati družbenih omrežij. Bodo pa lahko otroci med 3. in 13. letom starosti prek računov svojih staršev ali skrbnikov še naprej dostopali do otrokom prijaznih storitev za deljenje videovsebin, so pojasnili na Komisiji. Pri tem bodo morale platforme odraslim zagotoviti orodja, da bodo lahko otroku uporabo svojih naprav omejili na omenjene storitve. Na njih pa bodo lahko otroci preživeli največ eno uro na dan.

Mladostniki, stari od 13 do 15 let, pa bodo lahko uporabljali tudi družbena omrežja, a le prek računov, vzpostavljenih s strani staršev ali skrbnikov. Kot je pojasnila pristojna podpredsednica Komisije Henna Virkkunen, bodo skrbniki odločali, ali lahko njihov otrok dostopa do družbenega omrežja. Če mu bodo to dovolili, pa bodo veljale stroge omejitve, med drugim časovna omejitev na največ eno uro na dan. Poleg tega bodo morali skrbniki odobriti nove stike otrok, omejili pa bodo lahko tudi število drugih posameznikov, ki lahko dostopajo do otroka. "Tako ne bodo mogli imeti več na tisoče prijateljev, ampak samo tiste, ki jih starši resnično poznajo," je ponazorila von der Leyen. Predsednica in podpredsednica Komisije sta poudarili še, da se v skladu s predlagano zakonodajo z dopolnjenim 15. letom starosti odgovornost spletnih platform za varnost mladoletnih uporabnikov ne bo zaključila.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen FOTO: Profimedia

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