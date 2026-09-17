Dolg seznam varovalk: izključene kamere, starši za krmilom ...

Kot je že v sredo v svojem letnem nagovoru o stanju v Uniji v Evropskem parlamentu naznanila Ursula von der Leyen, v skladu z danes sprejetim predlogom evropskega akta za otroke mlajši od 13 let sploh ne bodo mogli uporabljati družbenih omrežij.
Bodo pa lahko otroci med 3. in 13. letom starosti prek računov svojih staršev ali skrbnikov še naprej dostopali do otrokom prijaznih storitev za deljenje videovsebin, so pojasnili na Komisiji. Pri tem bodo morale platforme odraslim zagotoviti orodja, da bodo lahko otroku uporabo svojih naprav omejili na omenjene storitve. Na njih pa bodo lahko otroci preživeli največ eno uro na dan.
Mladostniki, stari od 13 do 15 let, pa bodo lahko uporabljali tudi družbena omrežja, a le prek računov, vzpostavljenih s strani staršev ali skrbnikov. Kot je pojasnila pristojna podpredsednica Komisije Henna Virkkunen, bodo skrbniki odločali, ali lahko njihov otrok dostopa do družbenega omrežja. Če mu bodo to dovolili, pa bodo veljale stroge omejitve, med drugim časovna omejitev na največ eno uro na dan. Poleg tega bodo morali skrbniki odobriti nove stike otrok, omejili pa bodo lahko tudi število drugih posameznikov, ki lahko dostopajo do otroka.
"Tako ne bodo mogli imeti več na tisoče prijateljev, ampak samo tiste, ki jih starši resnično poznajo," je ponazorila von der Leyen.
Predsednica in podpredsednica Komisije sta poudarili še, da se v skladu s predlagano zakonodajo z dopolnjenim 15. letom starosti odgovornost spletnih platform za varnost mladoletnih uporabnikov ne bo zaključila.
Dolg seznam varovalk
Predlog po besedah Virkkunen vključuje seznam varovalk, ki jih bodo morali družbeni mediji, platforme za deljenje videovsebin, umetnointeligenčni klepetalni roboti in spletne videoigre že v zasnovi zagotoviti uporabnikom, mlajšim od 18 let.
Med drugim jim neznanci ne bodo mogli pošiljati sporočil, spletne platforme jim ne bodo mogle ponujati personaliziranih oglasov, prav tako ne bodo dovoljene funkcije, ki povzročajo zasvojenost. Med temi na Komisiji izpostavljajo t. i. neskončno podrsavanje po zaslonu. Računi mladoletnih uporabnikov bodo morali biti prednastavljeni kot zasebni, kamera in mikrofon pa izključena.
"Leta so platforme zanikale škodo, ki jo povzročajo. Skušale so se izogniti predpisanim pravilom in jih postavljati same. To z aktom za otroke spreminjamo," je poudarila von der Leyen. Kot je pojasnila, tako pristojnim oblastem ne bo več treba dokazovati škode, potem ko so jo spletne platforme že povzročile, ampak bodo morale te vnaprej predložiti podrobne načrte z ukrepi za varnost otrok.
"Tako bo varnost znova na prvem mestu. Starši bodo za krmilom, breme dokazovanja varnosti pa bo na platformah, kot je tudi prav," je še dejala von der Leyen, ki je uvodoma opozorila na škodo, ki jo uporaba družbenih medijev povzroča otrokom in mladostnikom.
Komisija je po njenih besedah pri pripravi predloga, ki ga bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet EU, upoštevala tudi sodbo francoskega ustavnega sveta. Ta je avgusta razveljavil francosko zakonodajo, namenjeno določitvi starostne meje za dostop mladoletnikov do družbenih omrežij.
Poleg Francije je sicer ukrepanje na tem področju napovedalo tudi več drugih držav članic EU.
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