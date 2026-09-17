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Dolg seznam varovalk: izključene kamere, starši za krmilom ...

Bruselj, 17. 09. 2026 12.30 pred 1 uro 3 min branja 47

Avtor:
STA M.S.
Najstnik na telefonu

Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti.

Kot je že v sredo v svojem letnem nagovoru o stanju v Uniji v Evropskem parlamentu naznanila Ursula von der Leyen, v skladu z danes sprejetim predlogom evropskega akta za otroke mlajši od 13 let sploh ne bodo mogli uporabljati družbenih omrežij.

Bodo pa lahko otroci med 3. in 13. letom starosti prek računov svojih staršev ali skrbnikov še naprej dostopali do otrokom prijaznih storitev za deljenje videovsebin, so pojasnili na Komisiji. Pri tem bodo morale platforme odraslim zagotoviti orodja, da bodo lahko otroku uporabo svojih naprav omejili na omenjene storitve. Na njih pa bodo lahko otroci preživeli največ eno uro na dan.

Preberi še Omejitev družbenih omrežij: do 13. leta prepoved, do 15. le ena ura na dan

Mladostniki, stari od 13 do 15 let, pa bodo lahko uporabljali tudi družbena omrežja, a le prek računov, vzpostavljenih s strani staršev ali skrbnikov. Kot je pojasnila pristojna podpredsednica Komisije Henna Virkkunen, bodo skrbniki odločali, ali lahko njihov otrok dostopa do družbenega omrežja. Če mu bodo to dovolili, pa bodo veljale stroge omejitve, med drugim časovna omejitev na največ eno uro na dan. Poleg tega bodo morali skrbniki odobriti nove stike otrok, omejili pa bodo lahko tudi število drugih posameznikov, ki lahko dostopajo do otroka.

"Tako ne bodo mogli imeti več na tisoče prijateljev, ampak samo tiste, ki jih starši resnično poznajo," je ponazorila von der Leyen.

Predsednica in podpredsednica Komisije sta poudarili še, da se v skladu s predlagano zakonodajo z dopolnjenim 15. letom starosti odgovornost spletnih platform za varnost mladoletnih uporabnikov ne bo zaključila.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen
FOTO: Profimedia

Dolg seznam varovalk

Predlog po besedah Virkkunen vključuje seznam varovalk, ki jih bodo morali družbeni mediji, platforme za deljenje videovsebin, umetnointeligenčni klepetalni roboti in spletne videoigre že v zasnovi zagotoviti uporabnikom, mlajšim od 18 let.

Med drugim jim neznanci ne bodo mogli pošiljati sporočil, spletne platforme jim ne bodo mogle ponujati personaliziranih oglasov, prav tako ne bodo dovoljene funkcije, ki povzročajo zasvojenost. Med temi na Komisiji izpostavljajo t. i. neskončno podrsavanje po zaslonu. Računi mladoletnih uporabnikov bodo morali biti prednastavljeni kot zasebni, kamera in mikrofon pa izključena.

"Leta so platforme zanikale škodo, ki jo povzročajo. Skušale so se izogniti predpisanim pravilom in jih postavljati same. To z aktom za otroke spreminjamo," je poudarila von der Leyen. Kot je pojasnila, tako pristojnim oblastem ne bo več treba dokazovati škode, potem ko so jo spletne platforme že povzročile, ampak bodo morale te vnaprej predložiti podrobne načrte z ukrepi za varnost otrok.

"Tako bo varnost znova na prvem mestu. Starši bodo za krmilom, breme dokazovanja varnosti pa bo na platformah, kot je tudi prav," je še dejala von der Leyen, ki je uvodoma opozorila na škodo, ki jo uporaba družbenih medijev povzroča otrokom in mladostnikom.

Komisija je po njenih besedah pri pripravi predloga, ki ga bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet EU, upoštevala tudi sodbo francoskega ustavnega sveta. Ta je avgusta razveljavil francosko zakonodajo, namenjeno določitvi starostne meje za dostop mladoletnikov do družbenih omrežij.

Poleg Francije je sicer ukrepanje na tem področju napovedalo tudi več drugih držav članic EU.

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evropska komisija mladostniki družbena omrežja

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KOMENTARJI47

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rob3rt
17. 09. 2026 13.55
Bo ta prepoved veljala tudi za "mladoletnike", ki pridejo preko zelene meje ali preko Mediterana?
Odgovori
0 0
tron3
17. 09. 2026 13.46
Ko bodo sektaši izvedeli, komu se je vse Junez Osvoboditelj s.p., v Bruslju klanjal in nekam lezel, bo imela stranka SDS res samo enega člana!!!
Odgovori
+2
3 1
rob3rt
17. 09. 2026 13.45
EU 2026 = SFRJ 1990
Odgovori
+3
3 0
300 let do specialista
17. 09. 2026 13.44
A je treba mladini preprečiti pridobivanje info iz drugih kanalov Layna?
Odgovori
+2
2 0
rob3rt
17. 09. 2026 13.44
Saj res, kdo pa je sploh izvolil predsednico Evropske komisije? So bile kake volitve za predsednico?
Odgovori
+5
5 0
300 let do specialista
17. 09. 2026 13.47
So, ampak v loži, mogoče v Davosu...
Odgovori
+2
2 0
Animal
17. 09. 2026 13.39
Lejnova, kaj ko bi začeli pri dosti večjem grehu... pospravite pedofile, kamor spadajo in to po hitrem postopku. Takoj zatem vse kontaminirane z epštajnom....a bo šlo?
Odgovori
+2
2 0
rob3rt
17. 09. 2026 13.52
Potem ostanemo brez večine samo-izvoljenih v Evropski komisiji.
Odgovori
0 0
Emyy
17. 09. 2026 13.36
Malo prepozno, ampak podpiram
Odgovori
-4
2 6
Aven
17. 09. 2026 13.35
Vse to je bolj podobno prepovedi, da otrok ne sme bombona.
Odgovori
+4
5 1
PONS
17. 09. 2026 13.52
Sej ga ne sme..lahko sadje. Probaj: pojejo vsak dan 100 gramov bonbonov...po dveh mesecih pa prenehaj... boš videl da ni tako nedolžno...hrepenenje po sladkorju, slaba koncentracija, nervoza,..
Odgovori
0 0
PONS
17. 09. 2026 13.54
Sladkor ni hec... če ga je premalo ali preveč nič ni dobro.
Odgovori
0 0
Morgoth
17. 09. 2026 13.35
In kako se bo preverjalo starost? Bo treba predložiti scan osebne pri registraciji? To je retorično vprašanje. Adijo zasebnost.
Odgovori
+6
6 0
Sandi11
17. 09. 2026 13.34
Če bi jih toliko skrbelo za otroke, bi že vnaprej pripravili takšne aplikacije, ki za otroke ne bi bile škodljive. Tukaj se vidi, da ljudje dejansko niso tako empatični, kot psihologi trdijo.
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+5
5 0
rob3rt
17. 09. 2026 13.34
Treba je obvarovati otroke pred spletom, ker ga na ukrajinski fronti ne bodo potrebovali.
Odgovori
+1
1 0
rob3rt
17. 09. 2026 13.33
Za začetek bi bilo dobro varovati otroke pred vonderkuzlo in vsemi posledicami njenega delovanja...
Odgovori
+5
5 0
Slovenec007
17. 09. 2026 13.32
Kot straši lahko veliko naredimo za zdravje in omejitve tega "raka družbe". Nehate jim polagati telefon in tablico v voziček že pri dveh letih ter jim omejite gledanje televizije in računalnika. Osnovne šole v naših koncih so že pred leti uvedle prepoved na uporabo mobilnega telefona, da se tega v času šolskega pouka ne sme uporabljati (tako med urami, odmori, malico ipd.) in starši so to v 95% podprli.
Odgovori
+5
5 0
Comfortably numb
17. 09. 2026 13.53
Pa če potem nimajo miru pred otroki...
Odgovori
0 0
Sloale
17. 09. 2026 13.16
Ce bi jih toliko skrbelo za otroke bi malo bolj varovali meje.
Odgovori
+13
13 0
tron3
17. 09. 2026 13.29
Predvsem teta Laydra, ki jih ima menda sedem, če verjameš!!! Njena fizionomija ne kaže na to, da bi sploh imela lahko otroke!!!!
Odgovori
+5
5 0
tron3
17. 09. 2026 13.14
Še sedaj Vam ni jasno, da Slovenija ni več samostojna država, jasnoooooo!!!!! Kaj imajo v Bruslju LGBT druščina, ki Vam vlada o Vaših otrocih, kaj slučajno oni skrbijo za Vaše otroke?????
Odgovori
+11
12 1
asdfghjklč
17. 09. 2026 13.17
Ej, saj zdaj v nemčijo pridejo očitno AfD, katere tako na veliko zagovarjaš ... katere tudi rusi na veliko zagovarjajo, katere glavni člani so tudi lesbače.
Odgovori
-8
2 10
WOKEPROPAGANDA
17. 09. 2026 13.29
Spet smo mavrični krivi ker ne znate vzgajati svojih otrok!
Odgovori
-2
1 3
tron3
17. 09. 2026 13.40
Ona ima ta malo in prizna, kaj pa drugi, ki se gredo družine itd, v resnici so pa čisto nekaj drugega!!!
Odgovori
-1
0 1
IQ200
17. 09. 2026 13.10
Ne vem, če nam ne bi bilo vsem bolje, če bi jih kar prepovedali za vse ali pa izbrisali. Obstoječe in vse nadaljnje. Sporocilo in klic oziroma videoklic, ce ze. Vse ostalo je navlaka. Od selfiejev naprej pa bolezen.
Odgovori
+10
11 1
pepe007
17. 09. 2026 13.09
To je mogoče doseči samo tako, da odpade anonimnost na spletu za vse uporabnike. Dokler to ne bo veljalo za cel svet, so že sedaj znane tehnične rešitve, kako to zaobiti. Ali gre za dobrobit otrok ali le za boljši nadzor na državljani? Doslej je bilo to težko izvedljivo, z orodji UI pa se da marsikaj na velikih količinah podatkov.
Odgovori
+5
5 0
JacquesThered1
17. 09. 2026 13.09
otrok bo odprl nov račun, kliknil da je star 21 let, pa bo zadeva zanj rešena...
Odgovori
+4
5 1
nick73
17. 09. 2026 13.08
Tudi slepa kura včasih zrno najde. Po vseh neumnostih od ravnih kumaric, zamaškov na plastenkah, forsiranja zelenega prehoda, obveznih kvot za sprejem migrantov ... je EU komisija predlagala en smiselen ukrep.
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+1
5 4
Khufu
17. 09. 2026 13.21
Lol, ne bit naiven. Platforme ugotavljajo starost najpogosteje tako, da zahtevajo scan osebne izkaznice. Tako bo vsaka malo večja stran, ki jo lahko označiš kot socialno omrežje (mimogrede, sem spadajo tudi vsi forumi) od tebe mogla zahtevat tvoj dokument. Po drugi strani bo vsak 11-letni mulc vzel osebno od staršev in jo skeniral ob registraciji. Ta ukrep ne bo prinesel čisto nič dobrega, samo še dodaten poseg v tvojo zasebnost in anonimnost.
Odgovori
+4
5 1
dobrabejba35
17. 09. 2026 13.04
ne gre se za otroke, ampak za to, da se vse nas prisili, da se identificiramo na spletu 🤮
Odgovori
+12
12 0
asdfghjklč
17. 09. 2026 13.18
Ja in? Jaz se ničesar ne bojim. Vprašanje pa, kaj ti skrivaš? Sicer pa, spremeniš IP naslov na kitajskega, recimo, pa tam ustvariš račun.
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-4
0 4
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