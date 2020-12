Biden bo januarja oživil prekinjeno tradicijo, vračajo se 'prvi' hišni ljubljenčki

Ameriški predsedniki so imeli številne hišne ljubljenčke, od psov, mačk pa vse do ponijev. Andrew Hager , predsedniški zgodovinar muzeja hišnih ljubljenčkov, pravi, da je za predsednike pomembno, da imajo ljubljenčke.

"Če vidite predsednika, da sprehaja svojega psa, ali pa se z njim igra, ga to naredi človeškega in zato postane bolj všečen," razlaga Hager in dodaja, da do takšne všečnosti ne more pripeljati noben govor.

Donald Trump je pravzaprav prvi predsednik po več kot 100 letih, ki v Beli hiši ni imel hišnega ljubljenčka. "Kako bi izgledal, če bi na dvorišču v Beli hiši sprehajal psa?" se je na enem izmed nastopov spraševal Trump, češ da psa ne bo imel.

A tradicija se bo kmalu vrnila, saj se bosta z januarjem v Belo hišo vselila kar dva ljubljenčka. Joe Biden bo namreč s sabo pripeljal dva nemška ovčarja, Champa in Majorja. Biden je svoja ljubljenčka objavil celo v videoposnetku in pripisal: "Ne glede na to, kako letos praznujete, Champ in Major vam želita srečen božič".