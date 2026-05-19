Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dolge vrste čakajočih: zakaj pacientov ni mogoče vpisati elektronsko?

Sežana, 19. 05. 2026 19.37 pred 42 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Jaka Vran
Vrsta pred ZD Sežana

Kdo je kriv za dolge vrste čakajočih za vpis k izbranemu zdravniku, ki smo jih videli v Sežani? Direktor tamkajšnjega zdravstvenega doma pravi, da so potrebne sistemske spremembe, za katere bi moral poskrbeti ZZZS. Tam pa odgovarjajo, da bi se zdravstveni domovi lahko bolje organizirali in da obstajajo tudi primeri dobre prakse.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Koliko žensk je brez ginekologa?
    02:30
    Iz 24UR: Koliko žensk je brez ginekologa?
  • Iz 24UR: Čakanje na vpis k zdravniku
    03:21
    Iz 24UR: Čakanje na vpis k zdravniku

Menjava ginekologa je v Zdravstvenem domu Sežana oziroma pred njim povzročila pravi kaos. Pred njim je v ponedeljek nastala nepregledna gneča. V torek je bila sicer tam povsem drugačna slika, nekaj gneče je bilo zjutraj tik pred odprtjem zdravstvenega doma, kasneje pa je bilo za opredeljevanje treba počakati le nekaj minut.

Preberi še Vrsta za vpis h ginekologinji: 'Po vsej državi imamo isti problem'

Dogajanje v Sežani pa ni osamljen primer. Zakaj smo priča dolgim vrstam pred zdravstvenimi domovi? Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zdravstveni domovi si glede tega niso enotni.

"Konkretni primer je tak: torej, mest je dovolj in je absolutno treba organizirati načine opredeljevanja, da je ta za paciente dostojen, spoštljiv. Nobene potrebe ni, da ljudje stojijo v vrsti, da podpišejo izjavo o izbiri," poudarja Ana Vodičar iz ZZZS.

"Zagotovo ne drži, lukenj v sistemu ni, zakonodaja je določena in vsi zdravstveni domovi, lahko govorim verjetno tudi za ostale, so dolžni to spoštovati," pravi Peter Butinar, direktor ZD Sežana.

Sami bi želeli vpisovati elektronsko, a to za zdaj ni mogoče, saj bi ljudi postavilo v neenakovreden položaj. "Če bi odprli elektronsko pot, bi seveda lahko mladi, digitalno ozaveščeni pacienti, to zelo hitro poklikali, starejši, ki so digitalno manj ozaveščeni, pa bi lahko ostali brez izbire," meni Vodičarjeva.

Težava je predvsem tam, kjer je mest premalo, a tudi ko gre za vpis k novemu zdravniku, ki namerava prevzeti vse paciente svojega predhodnika, nastopi panika. "Sam ocenjujem, da je to posledica strahu ljudi, da bodo ostali brez zdravnika, in zato iz previdnosti pridejo toliko ur prej," pravi Butinar.

ZZZS je sicer podal smernice za novo zakonodajo. Te naj bi upoštevale možnost avtomatskega prenosa v primerih, kot smo mu bili priča v Sežani, če mest ni dovolj, pa možnost, da pristojni naredijo prednostno lestvico.

Vse to ima ministrstvo za zdravje že na mizi, a ker gre, kot so zapisali v odgovoru, "za odstop od trenutno uzakonjenega načina in ker (lahko) posega tudi na področje obsega opredeljevanja, je treba tovrstne rešitve uskladiti tudi s stroko".

Tako za zdaj dajejo zdravstvenim domovom le priporočila za takšne situacije.

gneča zdravstveni dom zzzs

Turist s skokom v vodnjak Trevi razburil javnost: kazen v višini 500 evrov

24ur.com Čakanje pred ZD Bežigrad: vrata doma zaprta
24ur.com Bolniški stalež: bomo morali za vsako virozo ali migreno osebno v ambulanto?
24ur.com Telefoni zvonijo v prazno, zdravniki so preobremenjeni z administracijo
24ur.com Kaj prestajajo bolniki, ki zaradi čakalnih vrst ne pridejo do obravnave?
24ur.com Napotnica in zdravstvena kartica ne bosta več dovolj
24ur.com Zdravniška stavka, med pacienti pa kup nelagodja in težav
24ur.com Bolniki v ambulante za osebe brez zdravnika tudi z več težavami naenkrat
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flexilbe principles
19. 05. 2026 20.15
"Če bi odprli elektronsko pot, bi seveda lahko mladi, digitalno ozaveščeni pacienti, to zelo hitro poklikali, starejši, ki so digitalno manj ozaveščeni, pa bi lahko ostali brez izbire" Torej bomo zaradi parih starcev v kameni dobi do neskončnosti? LOL!!!
Odgovori
+1
1 0
Bonaventura
19. 05. 2026 20.15
Obup kam nas je pripeljala Svoboda...Saj je kot na Kubi...
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
19. 05. 2026 20.03
Ker so RAČUNALNIKI Stojmen Duhove 13 000 brez programske opreme in NEUPORABNI ))) Elektronsko opismenjevanje pa nikoli manj uspešno A ne de ???
Odgovori
+2
2 0
asdfghjklč
19. 05. 2026 20.01
To naše zdravstvo je S R A M O T A ! ! ! ! ! ! ! !..........
Odgovori
+2
2 0
stoinena
19. 05. 2026 20.00
zzzs so tisti, ki v letu 2026 še vedno pošiljajo papirnate položnice za zdravstveno zavarovanje, ko ima že vsaka štacuna zrihtano da si nardiš account in imaš vse tam. adijo pamet. in še bi pametovali. še svojega denarja ne znajo izterjati in dodatne brezvezne stroške zraven ustvarjajo. ko jih opomniš ti odgovorijo da oni nimajo takega kadra... pol te res vse mine. te: pC1 to vam vsak študent zrihta v enem dnevu. kje je gorivo na črpalkah je bilo zrihtano v par urah. seveda ni to javni sektor, ki nič ne zna in nič ne dela. pametuje pa. to pa. katastrofa.
Odgovori
+1
2 1
Kardinal v Kristusu
19. 05. 2026 19.58
Enakost med spoloma? Zakaj čakajo samo ženske, moški pa lagodno doma. Moški brez težav do zdravnika, ženske pa čakajo. Kje je pravičnost?
Odgovori
-3
1 4
4krogci
19. 05. 2026 19.57
Ni cudno da dans dez padu pr tolk zenskah na kupu!
Odgovori
+4
5 1
Marck
19. 05. 2026 19.53
Kr bi sistem tak se zrušo še preden bi prvi stisno tam "prijava"
Odgovori
+3
3 0
Rdečimesečnik
19. 05. 2026 19.51
Zaradi plesoče reforme
Odgovori
+2
3 1
4krogci
19. 05. 2026 19.59
Ne nakladaj! Tako stanje je zgolj zaradi direktorckov ZD! Odsel ta in ta zdravnik nov zdravnik ki sprejema je pa ta in ta..sprehel bo vse paciente v naslednih mesecih bomo urejal opredelitev do zdaravnika ampak vsi imate zagotovljeno…simpl…tko blo pr men z zdravnikom in zobozdravnikom
Odgovori
-2
1 3
bibaleze
Portal
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
vizita
Portal
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Glavobol? Ne, možganski tumor
Glavobol? Ne, možganski tumor
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
dominvrt
Portal
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713