Dolge vrste čakajočih: zakaj pacientov ni mogoče vpisati elektronsko?

Menjava ginekologa je v Zdravstvenem domu Sežana oziroma pred njim povzročila pravi kaos. Pred njim je v ponedeljek nastala nepregledna gneča. V torek je bila sicer tam povsem drugačna slika, nekaj gneče je bilo zjutraj tik pred odprtjem zdravstvenega doma, kasneje pa je bilo za opredeljevanje treba počakati le nekaj minut.

Dogajanje v Sežani pa ni osamljen primer. Zakaj smo priča dolgim vrstam pred zdravstvenimi domovi? Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zdravstveni domovi si glede tega niso enotni.

"Konkretni primer je tak: torej, mest je dovolj in je absolutno treba organizirati načine opredeljevanja, da je ta za paciente dostojen, spoštljiv. Nobene potrebe ni, da ljudje stojijo v vrsti, da podpišejo izjavo o izbiri," poudarja Ana Vodičar iz ZZZS.

"Zagotovo ne drži, lukenj v sistemu ni, zakonodaja je določena in vsi zdravstveni domovi, lahko govorim verjetno tudi za ostale, so dolžni to spoštovati," pravi Peter Butinar, direktor ZD Sežana.

Sami bi želeli vpisovati elektronsko, a to za zdaj ni mogoče, saj bi ljudi postavilo v neenakovreden položaj. "Če bi odprli elektronsko pot, bi seveda lahko mladi, digitalno ozaveščeni pacienti, to zelo hitro poklikali, starejši, ki so digitalno manj ozaveščeni, pa bi lahko ostali brez izbire," meni Vodičarjeva.

Težava je predvsem tam, kjer je mest premalo, a tudi ko gre za vpis k novemu zdravniku, ki namerava prevzeti vse paciente svojega predhodnika, nastopi panika. "Sam ocenjujem, da je to posledica strahu ljudi, da bodo ostali brez zdravnika, in zato iz previdnosti pridejo toliko ur prej," pravi Butinar.

ZZZS je sicer podal smernice za novo zakonodajo. Te naj bi upoštevale možnost avtomatskega prenosa v primerih, kot smo mu bili priča v Sežani, če mest ni dovolj, pa možnost, da pristojni naredijo prednostno lestvico.

Vse to ima ministrstvo za zdravje že na mizi, a ker gre, kot so zapisali v odgovoru, "za odstop od trenutno uzakonjenega načina in ker (lahko) posega tudi na področje obsega opredeljevanja, je treba tovrstne rešitve uskladiti tudi s stroko".

Tako za zdaj dajejo zdravstvenim domovom le priporočila za takšne situacije.