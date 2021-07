Znanstveniki preučujejo vpliv avtoprotiteles na pojav dolgega covida

Tega sestavlja širok spekter simptomov, od omotičnosti, utrujenosti in zasoplosti do glavobolov in bolečin v mišicah. Ti se lahko vlečejo še mesece po okužbi, vmes lahko tudi izginejo in se zdi, da je bolnik že popolnoma okreval, a se nato znova pojavijo. Testa, ki bi pokazal, ali bo bolnik trpel za dolgotrajno obliko te bolezni, ki je v zadnjem letu in pol po svetu vzela že več kot štiri milijone življenj, še vedno ni, zato strokovnjaki upajo, da bo najnovejša raziskava pospešila njegov nastanek, dodaja omenjeni spletni portal.

Elaine Maxwell z nacionalnega inštituta za raziskave v zdravstvu je izsledke omenjene raziskave opisala kot razburljive, vseeno pa opozarja, da se po okužbi z novim koronavirusom lahko zgodi veliko stvari in da je tveganje za pojav postcovida verjetno povezano tudi z avtoimunskimi mehanizmi. Poudarila je, da gre za zapleteno zdravstveno stanje in zato je nadaljevanje raziskav nujno potrebno, da bi lahko prepoznali in zdravili vse vrste tega sindroma.

Vodja raziskave Danny Altmann napoveduje, da bi ga v zdravniških ordinacijah lahko začeli uporabljati v šestih do 18 mesecih, skrbijo pa ga načrti britanske vlade, ki pravi, da se bo treba s covidom "naučiti živeti" in namerava čez teden dni odpraviti večino vseh omejitev. Opozarja, da bi to lahko povzročilo nov val okužb, in svari, da še vedno ni znano, če bo cepivo zaščitilo ljudi pred dolgotrajnimi simptomi: " Če se bližamo fazi, ko se bomo soočali s 100.000 novookuženih dnevno in bi 10 do 20 odstotkov tega lahko vodilo v dolgotrajni covid, se bojim, da bi se lahko kljub cepljeni populaciji morali spopasti s številnimi bolniki, ki bodo trpeli za postcovidom."

Telo jih ustvari samo

V pilotni raziskavi so raziskovalci primerjali vzorce krvi in našli spremenjena protitelesa, ki niso bila prisotna pri tistih bolnikih, ki so okrevali hitro. Običajno imunski sistem ustvari protitelesa, ki se borijo z boleznijo, v nekaterih primerih pa telo ustvari protitelesa, ki napadejo zdrave celice. Profesor Altman verjame, da so prav ta "avtoprotitelesa" tista, ki so kriva, da simptomi covida-19 kar ne izzvenijo in ne izzvenijo. Dodaja, da je prav tako mogoče, da pri nekaterih ljudeh virus vztraja v telesu, drugi pa imajo morda druge težave z imunskimi sistemi.

Altman poudarja, da je raziskava še v začetni fazi, zato se odkritje ne more opisati kot velikanski preboj, gre pa vseeno za pomemben napredek.

Nedavna raziskava britanskega statističnega urada je pokazala, da skoraj milijon Britancev po tudi štirih tednih še vedno opaža simptome bolezni, po ocenah pa se 385.000 ljudi z njimi bori celo več kot leto. Dolgotrajni covid je prizadel ljudi vseh starosti, tudi otroke. Prav tako tudi tiste, ki so bili brez pridruženih bolezni in dobro telesno pripravljeni, ter take, ki so bolezen v začetni fazi preboleli zgolj z blagimi simptomi, še piše BBC.