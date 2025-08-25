'Dolgi Neptun': večji, zmogljivejši in bolj nevaren

Modificirano različico rakete Neptun Ukrajinci imenujejo 'dolgi Neptun', razvijajo jo že od leta 2023, medtem ko so testiranja zaključili marca letos. Po navedbah ukrajinskih medijev so raketo že uporabili proti ruskim ciljem, vendar o tem uradno niso poročali.

Če informacija drži, potem je raketa novost za širšo javno, ne pa za Rusijo. Nekateri ruski viri so v preteklih mesecih že poročali o domnevni rabi raket Neptun za napade na kopenske cilje v Rusiji.

Na portalu ministrstva za obrambo Zbroja so objavili posnetek izstrelitve rakete.