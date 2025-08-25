'Dolgi Neptun': večji, zmogljivejši in bolj nevaren

Svetli način
Kijev, 25. 08. 2025 19.38 | Posodobljeno pred eno minuto

M.V.
Ukrajina v zadnjih dneh razkriva vse več podatkov o orožju dolgega dosega, ukrajinske izdelave. Najprej so predstavili vodeno raketo Flamingo, sedaj pa tudi informacijo o posodobljeni verziji rakete Neptun, ki je prilagojena za napade na cilje na zemlji in ima močno okrepljene zmogljivosti. Vse to prihaja v času razkritja časnika Wall Street Journal, da ZDA že vse od pomladi niso odobrile uporabe svojih raket dolgega dosega za napad na cilje v Rusiji.

Modificirana raketa Neptun
Modificirana raketa Neptun FOTO: Zbroja

Modificirano različico rakete Neptun Ukrajinci imenujejo 'dolgi Neptun', razvijajo jo že od leta 2023, medtem ko so testiranja zaključili marca letos. Po navedbah ukrajinskih medijev so raketo že uporabili proti ruskim ciljem, vendar o tem uradno niso poročali. 

Če informacija drži, potem je raketa novost za širšo javno, ne pa za Rusijo. Nekateri ruski viri so v preteklih mesecih že poročali o domnevni rabi raket Neptun za napade na kopenske cilje v Rusiji. 

Na portalu ministrstva za obrambo Zbroja so objavili posnetek izstrelitve rakete. 

Po ukrajinskih navedbah gre za raketo, ki je večja iz zmogljivejša od protiladijske različice R-360. Zadnji del z motorjem je ostal skoraj nespremenjen, osrednji del trupa pa je podaljšan in razširjen – njegov premer se je povečal z 38 na približno 50 centimetrov, kar je omogočilo namestitev dodatnih rezervoarjev za gorivo.

Skupna dolžina rakete zdaj presega šest metrov, kar je približno 1,5 metra več kot pri standardnem modelu. Krila in repne površine so prav tako večje, da uravnotežijo povečano izstrelitveno maso, piše ukrajinski portal Defence Express. Informacije o bojnih glavah ostajajo zaupne, znano pa je, da je standardni Neptun nosil 150-kilogramsko bojno glavo.

Različica R-360 je tudi zaslužna za potopitev poveljniške ladje Črnomorske flote križarke Moskva v aprilu 2022. 

Pred dnevi je Ukrajina razkrila tudi začetek serijske proizvodnje rakete Flamingo. 

