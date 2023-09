Dolgo pričakovano poročilo Nase: 'Ena največjih skrivnosti našega planeta'

"Zelo težko je priti do znanstvenih zaključkov o naravi neidentificiranih nenavadnih pojavov," je na konferenci po objavi poročila o raziskavi videnj nenavadnih pojavov dejal administrator Nase Bill Nelson. Poudarja, da čeprav za nekatere pojave resnično ne vedo, kaj so, pa tudi ni nikakršnih dokazov, da bi preučevani pojavi prišli iz vesolja. Težko pričakovano 36 strani dolgo poročilo o neznanih letečih predmetih tako ni prineslo nikakršnega večjega odkritja, poudarili so predvsem težavnost preiskovanja tovrstnih pojavov. "Fokus študije je premik od senzacionalizma k znanosti," je dejal Nelson. A ob tem dodal, da je pred nami zagotovo svet novih odkritij ter da bodo v vesolju še naprej iskali morebitna druga živa bitja.

Neznani leteči predmeti, ki so zdaj uradno znani kot neidentificirani nenavadni pojavi, že zelo dolgo k sebi vlečejo našo pozornost. Videnj tovrstnih nerazloženih pojavov pa niti ni tako zelo malo. Vesoljska agencija Nasa je tako leta 2022 ustvarila študijsko skupino 16 strokovnjakov, katerih naloga je bila, da raziščejo poročila videnj neznanih letečih predmetov, leto dni kasneje pa so izdali 36 strani dolgo poročilo ter ga predstavili javnosti. Kaj so v letu raziskovanja odkrili? Julija so pred ameriški kongres že stopile tri priče, ki so spregovorile o svoji izkušnje z "nezemeljskimi pojavi". Nekdanji obveščevalni častnik David Grusch je na primer dejal, da ameriške oblasti prikrivajo podatke o nezemeljskih objektih ter da so v razbitinah vesoljskih plovil že odkrili biološke ostanke nezemeljskega izvora. A poročilo skupine za preiskovanje neidentificiranih nenavadnih pojavov na 36 straneh ni uporabilo tako težkih besed.

icon-expand Neznani leteči predmet FOTO: AP

Nasina skupina se je osredotočila predvsem na preučevanje, kako lahko vesoljska agencija "prispeva k celovitemu pristopu k zbiranju podatkov v prihodnosti". "Glavni zaključek študije pa je, da se je treba še veliko naučiti," je na brifingu dejal administrator Nase Bill Nelson. "Nasina neodvisna študijska skupina ni našla nobenih dokazov, da so neidentificirani nenavadni pojavi zunajzemeljskega izvora," je dejal, a ob tem poudaril, da pa še vedno ne vedo, kaj bi lahko ti pojavi bili. Obstajajo videnja, ki jih ne znajo pojasniti Poročilo ugotavlja, da je bilo možno večino tovrstnih videnj kasneje pojasniti z naravnimi ali človeškimi faktorji, da pa resnično obstaja nekaj videnj, ki jih niso mogli pojasniti. Razumevanje teh incidentov "bo zahtevalo nove in robustne metode pridobivanja podatkov, napredne tehnike analize, sistematičen okvir poročanja in zmanjšanje stigme poročanja," ugotavlja poročilo.

icon-expand Bill Nelson FOTO: AP

Medtem ko Nasini sateliti, usmerjeni v Zemljo, ne morejo zaznati tako majhnih predmetov, kot so neidentificirani nenavadni pojavi, pa imajo zmožnost "sondiranja stanja lokalnih zemeljskih, oceanskih in atmosferskih razmer", kar bi lahko pomagalo razložiti nekatere incidente, ki jih zaznajo drugi senzorji. "Nasina sredstva lahko igrajo ključno vlogo z neposrednim določanjem, ali so določeni okoljski dejavniki povezani z nekaterimi prijavljenimi vedenji ali pojavi UAP," pravi poročilo. Nasa je medtem namignila, da bi lahko za proučevanje tovrstnih pojavov uporabili tudi satelite Elona Muska. Zagotovo pa bi jim lahko pri preučevanju zadev pomagala umetna inteligenca in druga moderna tehnologija, s katero bi pregledovali pojave na nebu. Na novinarski konferenci je odbor dejal, da zakoni o umetni inteligenci ne bodo ustavili raziskav neidentificiranih nenavadnih pojavov. Bill Nelson se je sicer strinjal, da morajo biti pri umetni inteligenci postavljene meje, vendar pa meni, da novi predpisi ne bodo ovirali raziskovalnih prizadevanj. Nicola Fox, pridružena administratorka Nasinega direktorata za znanstvene misije, pravi, da so tovrstni pojavi ena največjih skrivnosti našega planeta. "Razlog za to pa je omejeno število visokokakovostnih podatkov, ki obdajajo takšne incidente." Čeprav je poročil o videnjih res veliko, pa Foxova poudarja, da običajno še vedno ni dovolj podatkov, ki bi jih lahko uporabili za dokončne znanstvene zaključke o naravi in izvoru tovrstnih neidentificiranih pojavov. Nelson: Pred nami je svet odkritij "Zelo težko je priti do znanstvenih zaključkov o naravi neidentificiranih nenavadnih pojavov," je na konferenci po poročanju BBC dejal Nelson. Poudaril je neodvisnost panela, ki ga je sestavila Nasa, in dejal, da je zaradi nedavnega tehnološkega napredka, vključno s teleskopom James Webb, ki so ga v vesolje izstrelili leta 2021, skoraj gotovo, da bomo v vesolju našli tudi druge planete, podobne Zemlji.