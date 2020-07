Dolgoletnemu sodelavcu slovenskega veleposlaništva na Dunaju grozi zapor

Pravico do ugodnih nakupov v brezcarinski prodajalni urada Združenih narodov imajo diplomati in uslužbenci predstavništva ZN. Kvota nakupov je za določene izdelke omejena, da bi preprečili njihovo nadaljnjo preprodajo. Avstrijski državljan, ki je bil sodelavec slovenskega veleposlaništva, pa naj bi ponaredil dokumentacijo, s katero je potem nakupoval poceni alkohol in cigarete. Glede na ugotovitve preiskovalcev je nakupil za 5000 evrov izdelkov. Zaradi goljufije mu grozi do tri leta zapora.

Avstrijca so zasačili potem, ko so jih v trgovini opozorili, da je bila nepričakovano izpolnjena kvota 10.000 cigaret. Da ne bi prišlo do zlorab in preprodaje izdelkov, je kvota nakupov za določene izdelke omejena. Kot so ugotovili po preiskavi, je uspelo obtoženemu od januarja do oktobra 2018 opraviti osem nakupov.

Zdaj že odpuščeni sodelavec slovenskega veleposlaništva naj bi zatrjeval, da je v brezcarinski prodajalni ZN prevzemal in kupoval na temelju naročilnic, ki so mu jih dali na veleposlaništvu, ter da je le izpolnjeval navodila delodajalca. Stvari, ki jih je nabavljal, naj bi bile namenjene reprezentanci in darilom ob obiskih predstavnikov naše države na Dunaju. Neuradno naj bi vztrajal tudi, da naj bi koriščenje kvote v brezcarinski prodajalni uredilo vodstvo veleposlaništva, ki ga od leta 2017 vodi veleposlanicaKsenija Škrilec.