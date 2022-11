Dolgotrajna suša terjala na stotine slonov, gnujev in zeber

"Suša je negativno vplivala na populacijo rastlinojedih živali, zlasti na gnuje in zebre," so dodali.

"Kenijski čuvaji divjih živali, skavti in raziskovalne skupine so v zadnjih devetih mesecih prešteli smrti 205 slonov, 512 gnujev, 381 navadnih zeber, 51 bivolov, 49 Grevyjevih zeber in 12 žiraf," je sporočilo državno ministrstvo za turizem.

"Najhuje prizadeti ekosistemi so dom nekaterih najbolj obiskanih kenijskih nacionalnih parkov, rezervatov in zaščitenih območij, vključno z območji Amboseli, Tsavo in Laikipia-Samburu," piše v poročilu. Ob predstavitvi poročila je kenijska ministrica za turizem, divje živali in dediščino Peninah Malonza dejala, da se izvajajo ukrepi za reševanje življenj živali, vključno s transportom vode do posušenih vodnih jezov.

"Suša je povzročila visoko umrljivost divjih živali, predvsem rastlinojedih vrst," je dejala Malonza. "Smrtnost je nastala zaradi izčrpavanja virov hrane in pomanjkanja vode," je dodala. Po podatkih ministrstva je lani v Keniji ostalo le 36.000 slonov. Podnebne spremembe ubijejo kar 20-krat več slonov kot krivolov, je navedel sekretar kenijske vlade za divje živali in turizem Najib Balala.