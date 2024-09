Dolgoval jima je plače, vdrla v lokal, odnesla peč, točilni pult, mize ...

Iz lokala sta tatova sredi septembra odnesla hladilne omare, pomivalni stroj, peč za peko pice, žar, ledomat, točilni pult in drugo kuhinjsko opremo, pa tudi mize in stole, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dejanja, ki sta ga izvedla med 17. in 19. septembrom, sta osumljena 67-letni Zagrebčan in 39-letni državljan Srbije, policija ju je prijela v petek.

Po neuradnih podatkih gre za bivša zaposlena v lokalu 55-letnega Slovenca.

Primer je povezan s primerom izpred 12 dni, ko je istrska policija sporočila, da so končali kriminalistično preiskavo proti slovenskemu državljanu zaradi neizplačila plač in neplačila prispevkov za socialno zavarovanje. Sumijo ga, da od 1. julija do 15. septembra ni izplačal plač in plačal prispevkov, s čimer je delavce oškodoval za več tisoč evrov, poroča Hina.