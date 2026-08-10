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Dolphin dosegel Kitajsko, evakuirali več kot milijon ljudi

Šanghaj, 10. 08. 2026 09.37 pred 5 urami 3 min branja 1

Avtor:
N.V.
Tajfun Dolphin na Kitajskem

Več kot milijon ljudi so evakuirali z vzhodne Kitajske, potem ko je močan tajfun Dolphin dosegel kopno. Oblasti se namreč bojijo, da bi obilno deževje povzročilo poplave in zemeljske plazove, več provinc je odprlo več sto zavetišč.

Samo iz obalnega mesta v provinci Zhejiang, Wenzhoua so preselili več kot 900.000 ljudi in odprli več kot 1500 zasilnih zavetišč. V sosednji provinci Fujian so z območij z visokim tveganjem evakuirali 98.900 ljudi.

Tudi Šanghaj je bil označen za območje z visokim tveganjem, piše Guardian, evakuirali so 215.600 ljudi. V osrednjem delu Šanghaja je namreč v 24 urah od 7. ure zjutraj do ponedeljka padlo skoraj 313 milimetrov dežja, kar je največja količina padavin v 24 urah v več kot 150 letih meritev. Na drugi vremenski postaji v mestu so izmerili skoraj 400 milimetrov padavin.

Povprečna količina padavin, izmerjena po vsej provinci Zhejiang od petkovega večera do ponedeljkovega jutra, je dosegla 173 milimetrov, kar naj bi preseglo količine, zabeležene ob prejšnjih večjih tajfunih, med drugim Lekimi in Bavijem.

Čeprav so oblasti tajfun Dolphin oslabile v tropsko nevihto, še naprej opozarjajo na obilne padavine, hude poplave in nevarnost zemeljskih plazov vse do srede, ko se bo nevihta pomikala proti severu, piše BBC.

V ponedeljek so obilne padavine napovedane za province Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu in Zhejiang ter mesto Šanghaj.

Oblasti so sprva izdale rdeče opozorilo, kasneje, pa so izdale oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin in opozorile, da bi lahko več dni trajajoče močno deževje do srede povzročilo obsežne poplave in zemeljske plazove. Prebivalce so pozvale, naj se med najmočnejšimi nalivi zadržujejo v zaprtih prostorih.

Nevihta je povzročila odpoved več kot 1300 letov na obeh šanghajskih letališčih. V finančnem središču so ustavili tudi javni prevoz, med drugim številne lokalne železniške povezave.

Oblasti so ljudi pozvale, naj se izogibajo dejavnostim na prostem, medtem ko ostajajo zaprte številne priljubljene turistične znamenitosti, med njimi deli Disneylanda in Legolanda ter več razglednih ploščadi ob nabrežju Bund v Šanghaju. Posnetki državnih medijev so prikazovali poplavljene pritlične prostore trgovin in lokalov.

Več državnih medijev je poročalo, da pogrešajo devetletnega dečka iz Wenlinga v provinci Zhejiang, potem ko ga je odneslo v morje. Kitajske oblasti za zdaj niso poročale o smrtnih žrtvah.

Oblasti v Hangzhouju, glavnem mestu province Zhejiang, so za voznike, ki se zaradi močnega vetra in poplav umikajo na varno, odpravile parkirnine na vseh javnih parkiriščih.

Življenjska doba nevihte zelo dolga

Nevihta je pred dosego kopnega prepotovala kar 6000 kilometrov, kar po podatkih kitajske državne televizije CCTV kaže, da je njena življenjska doba več kot trikrat daljša od povprečnega tajfuna.

Dolphin je sicer pred prihodom na Kitajsko prinesel obilne padavine na Filipine, dele severnega Tajvana in japonski otok Okinava. Po podatkih urada za civilno zaščito je na Filipinih zaradi močnega monsunskega deževja, ki sta ga povzročila Dolphin in neurja v začetku tedna, umrlo osem ljudi. Po vsej državi je v evakuacijskih centrih nastanjenih več kot 7000 ljudi.

Na japonski Okinavi se je po podatkih prefekturnih oblasti poškodovalo pet starejših ljudi, vendar njihove poškodbe niso življenjsko ogrožajoče. Trije med njimi so zaradi močnega vetra padli, so sporočile oblasti.

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I am lost.
10. 08. 2026 12.06
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