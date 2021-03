Doma izdelali podmornico, da bi z njo tihotapili droge

Zaseg podmornice je bil le del obsežne policijske akcije zoper hudodelsko združbo, ki so ji bili na sledi že eno leto.

"V mednarodni akciji so sodelovali policisti iz petih različnih držav, vpleten je bil tudi Europol," je španska policija zapisala na svoji spletni strani. V obsežni akciji, poimenovani Ferro, so opravili hišne preiskave pri skupno 52 osebah v devetih različnih španskih mestih, od tega so jih 30 prijeli. Gre za državljane Španije, Kolumbije in Dominikanske republike.

Kriminalisti so v akciji skupno zasegli več kot 400 kilogramov kokaina, več kot 600 kilogramov marihuane in več kot 100.000 evrov gotovine. Poleg podmornice, s katero je združba nameravala tihotapiti drogo čez Atlantski ocean, so odkrili še poseben laboratorij za predelavo prepovedanih substanc, predvsem kokaina. Po ocenah policije naj bi tam vsak mesec pripravili približno 750 kilogramov prepovedanih drog.

Kot je še zapisala španska policija, je bila podmornica, ko so jo zasegli, v sklepni fazi gradnje. "Prvič smo se srečali s takšnim plovilom," je povedala policija. Po njenih besedah je podmornica merila devet metrov v dolžino, tri v širino in tri v globino, z njo pa naj bi naenkrat lahko prepeljali do dve toni droge.