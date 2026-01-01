Doma izdelana ognjemeta vzela dve življenji v istem mestu

Po besedah prič je prva žrtev malo po 23. uri v pesek na igrišču na ulici Schlehenweg v Bielefeldu, ki leži v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, postavila doma narejeno cev in jo napolnila z eksplozivnim materialom. Ta naj bi bil zbran iz drugih prazničnih raket in petard.

Ko je okoli 23.27 poskušal prižgati pirotehnično mešanico, je izdelek eksplodiral tik pred njegovim obrazom, poroča Bild.