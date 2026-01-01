Naslovnica
Doma izdelana ognjemeta vzela dve življenji v istem mestu

Bielefeld, 01. 01. 2026 07.53 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H.
Silvestrski večer v Nemčiji, prizor iz Bonna

Iz Nemčije poročajo o dveh tragičnih smrtih na silvestrovo, obe nesreči z žalostnim koncem pa sta se zgodili v istem mestu. Šlo je za dva ločena incidenta z doma narejeno pirotehniko, obe žrtvi pa sta bili stari 18 let.

Po besedah prič je prva žrtev malo po 23. uri v pesek na igrišču na ulici Schlehenweg v Bielefeldu, ki leži v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, postavila doma narejeno cev in jo napolnila z eksplozivnim materialom. Ta naj bi bil zbran iz drugih prazničnih raket in petard.

Ko je okoli 23.27 poskušal prižgati pirotehnično mešanico, je izdelek eksplodiral tik pred njegovim obrazom, poroča Bild.

Silvestrski večer v Nemčiji, prizor iz Bonna
Silvestrski večer v Nemčiji, prizor iz Bonna
FOTO: AP

Reševalci, ki so jih takoj obvestili, so ga poskušali oživljati, a je bilo prepozno. Mladenič je umrl na kraju dogodka. Reševalci so morali zaradi šoka oskrbeti tudi dva njegova dva prijatelja na igrišču.

Preberi še Rimska sveča v klinični center spravila otroka

Polnoč je komaj dobro odbila, ko so reševalce spet poklicali, tokrat v mestno okrožje Brake. Znova je šlo za nesrečo z doma narejeno pirotehniko. 18-letnik je poskušal zaneniti improviziran ognjemet, ko je ta eksplodiral. Utrpel je tako hude poškodbe glave, da je umrl tudi on. 

pirotehnika nesreča Bielefeld

