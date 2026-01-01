Doma izdelana ognjemeta vzela dve življenji v istem mestu

Po besedah prič je prva žrtev malo po 23. uri v pesek na igrišču na ulici Schlehenweg v Bielefeldu, ki leži v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, postavila doma narejeno cev in jo napolnila z eksplozivnim materialom. Ta naj bi bil zbran iz drugih prazničnih raket in petard.
Ko je okoli 23.27 poskušal prižgati pirotehnično mešanico, je izdelek eksplodiral tik pred njegovim obrazom, poroča Bild.
Reševalci, ki so jih takoj obvestili, so ga poskušali oživljati, a je bilo prepozno. Mladenič je umrl na kraju dogodka. Reševalci so morali zaradi šoka oskrbeti tudi dva njegova dva prijatelja na igrišču.
Polnoč je komaj dobro odbila, ko so reševalce spet poklicali, tokrat v mestno okrožje Brake. Znova je šlo za nesrečo z doma narejeno pirotehniko. 18-letnik je poskušal zaneniti improviziran ognjemet, ko je ta eksplodiral. Utrpel je tako hude poškodbe glave, da je umrl tudi on.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.