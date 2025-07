Domačini grškega otoka s protestom preprečili izkrcanje izraelske križarke

Izraelsko križarko je v pristanišču na grškem otoku Siros pričakala množica protestnikov, ki so s transparenti, palestinskimi zastavami in vzklikanjem pozivali h koncu vojne v Gazi. Na križarki je bilo okoli 1700 izraelskih turistov, ki se zaradi protesta niso izkrcali na grški otok, pač pa se je ladja obrnila in odplula na drugo destinacijo.

Križarka Crown Iris z okoli 1700 izraelskimi turisti je v torek priplula na grški otok Siros, a ko se je približala pristanišču, jih je tam za "dobrodošlico" pričakalo več sto domačinov, ki so protestirali proti vojni v Gazi. S seboj so imeli transparente z napisi "Ustavite genocid", "V peklu ni klime", "Gaza strada in vi se zabavate. Sramota!"

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Protest na grškem otoku pred izraelsko križarko

Zavihteli so tudi palestinske zastave in vzklikali gesla proti vojni in okupaciji palestinskih ozemelj. Izraelskim turistom so jasno sporočali, da niso dobrodošli zaradi izraelske vojne in ravnanja s Palestinci v Gazi. A potniki na ladji so proti protestnikom na pomolu mahali z izraelsko zastavo ter vzklikali izraelska gesla.

Čeprav je propalestinski protest potekal mirno, je izraelska družba Mano Cruise, ki upravlja s križarko, sporočila, da niso dobili dovoljenja za izkrcanje. Križarka se je tako obrnila in odplula na Ciper. Grška obalna straža je sporočila, da je ladja izplula okoli 15. ure, prej kot je bilo prvotno predvideno, je poročal AP. "Vodstvo družbe Mano Cruise se je glede na razmere v mestu Siros odločilo, da bo zdaj odplulo na drugo turistično destinacijo," so sporočili iz družbe. "Vsi potniki in člani posadke počivajo in preživljajo čas na ladji na poti do nove destinacije," so še dodali.

Grško zunanje ministrstvo je potrdilo, da je izraelski zunanji minister Gideon Saar glede incidenta stopil v stik s svojim grškim kolegom Georgeom Gerapetritisom, je poročal grški časnik Ekathimerini. Podrobnosti pogovora med ministroma niso razkrili. Protestniki so v izjavi za javnost kritizirali tudi vse tesnejše "gospodarske, tehnološke in vojaške" odnose Grčije z Izraelom. "Kot prebivalci Sirosa, a še bolj kot človeška bitja, sprejemamo ukrepe, za katere upamo, da bodo prispevali k ustavitvi uničenja zaradi genocidne vojne, ki se dogaja v naši soseščini," je izjavo protestnikov povzel The Guardian.