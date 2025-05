Domačini 'izgnani' iz domov: vse bližje 100-odstotnemu davku na nepremičnine za tujce

Slaba novica za tujce izven EU, ki sanjajo o počitniški hiši v Španiji. Španska vlada namreč nadaljuje z načrtom, da bi rezidentom, ki ne prihajajo iz EU, zaračunala 100-odstotni davek za nakup nepremičnine na ozemlju Španije, poroča Skynews. A istočasno napetost v Španiji in drugih evropskih državah narašča, saj turisti ponekod dobesedno izganjajo domačine iz domov.

Zaradi najemodajalcev, ki so se preusmerili k bolj donosnim, kratkoročnim turističnim najemom, zlasti v mestnih in obalnih območjih, so najemnine ponekod ušle v nebo.