Domačini otoka Molat: Divjih svinj je desetkrat več kot nas

Prebivalci Molata se bojijo divjih svinj, ki jih je na otoku vse več, ker vedo, kako nevarni so lahko, še posebej, ko imajo mladiče: "Otroci se igrajo na našem vaškem trgu, bilo jih je 50. Približno 10 jih skače z vrta na vrt, otroci pa jim sledijo," pravi Ivan Peranić.

"Stvari so ušle izpod nadzora ... Če je nekaj čred, jih je lahko tudi do tisoč," pravi Joško Matulić.

Poleti in med sušo jih pripeljejo v naselja v iskanju vode, pa tudi hrane, ki je je največ v smeteh, saj poleti na otoku na dan prebiva približno tisoč ljudi.

"Pod mojim oknom so bile dobesedno štiri samice z dvema generacijama mladičev, in če vemo, da običajno skoti več kot 10 mladičev, je bilo torej na vrtu pred hišo približno sto osebkov," je dodal Matulić.

"Moji turisti se zelo bojijo. Zvečer nočejo ven, nočejo se sprehajati, ker naletijo nanje. Tako jih je okoli moje hiše od 20 do 30," dodaja Peranić.