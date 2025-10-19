Svetli način
Tujina

Domačini otoka Molat: Divjih svinj je desetkrat več kot nas

Molat, 19. 10. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 18 minutami

D. S.
5

Na Molatu, otoku v zadrskem arhipelagu, se domačini pritožujejo, da je divjih svinj desetkrat več kot njih. Divjih živali se bojijo in seštevajo škodo na kmetijskih pridelkih.

Prebivalci Molata se bojijo divjih svinj, ki jih je na otoku vse več, ker vedo, kako nevarni so lahko, še posebej, ko imajo mladiče: "Otroci se igrajo na našem vaškem trgu, bilo jih je 50. Približno 10 jih skače z vrta na vrt, otroci pa jim sledijo," pravi Ivan Peranić.

"Stvari so ušle izpod nadzora ... Če je nekaj čred, jih je lahko tudi do tisoč," pravi Joško Matulić.

Poleti in med sušo jih pripeljejo v naselja v iskanju vode, pa tudi hrane, ki je je največ v smeteh, saj poleti na otoku na dan prebiva približno tisoč ljudi.

"Pod mojim oknom so bile dobesedno štiri samice z dvema generacijama mladičev, in če vemo, da običajno skoti več kot 10 mladičev, je bilo torej na vrtu pred hišo približno sto osebkov," je dodal Matulić.

"Moji turisti se zelo bojijo. Zvečer nočejo ven, nočejo se sprehajati, ker naletijo nanje. Tako jih je okoli moje hiše od 20 do 30," dodaja Peranić.

Divje svinje na Molatu
Divje svinje na Molatu FOTO: Net.hr

Ministrstvo za kmetijstvo je odredilo pokol divjih svinj oziroma zmanjšanje njihove populacije na 10 odstotkov, tudi na območjih, ki niso v bližini žarišča afriške prašičje kuge.

"Prej je ministrstvo v skladu z zakonom o otokih odredilo iztrebljenje vseh nedomačih živali, jelenov lopatarjev in divjih svinj, in zagotovo vemo, da divje svinje povzročajo škodo kmetijstvu in vzbujajo strah med otočani," je rekel Denis Barić, predsednik otoškega zbora.

"V bistvu je to odgovornost lovskih društev, županije in inšpektorjev. Inšpektor je bil na terenu. In zdaj je bil lovski zvezi dan ukaz, naj začne reševati. Pričakujem, da se bo to vprašanje začelo reševati do konca leta," je povedal župan Zadra Šime Erlić.

Lovci bi se morali ukvarjati z divjimi svinjami, pravi župan in napoveduje izgubo lovskih koncesij, če ne bodo izpolnjevali svojih obveznosti.

lov svinje otok zadar hrvaška
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
19. 10. 2025 10.59
Če bi lahko mel ljudje puške doma bi se to vse rešil hitro, svinje, medvedi,...
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
19. 10. 2025 10.56
+1
In kake veze ima to s slovenijo?, ne gre en danbrez cro reklame!
ODGOVORI
1 0
galeon
19. 10. 2025 10.54
+1
In vi v trgovinah kupujete meso?
ODGOVORI
1 0
Emtisunce
19. 10. 2025 10.52
+1
Ko je bil Venko še živ, smo jih redno pokal. Zadnja tri leta pa se domači vsekozi kregajo kdo sme ali ne sme, rezultat je pa tu. Enako je z divjimi kozami le, da niso tako agresivne kot prašiči.
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 10.50
+2
Pali miško!
ODGOVORI
2 0
