Domačini po brutalnem skupinskem posilstvu v napad z mačetami in kladivi

Skupina ogorčenih prebivalcev južnoafriškega mesta Krugersdorp je torej napadla skupino nezakonitih rudarjev z mačetami, palicami za golf in kladivi, prav tako so zabarikadirali ceste s kamenjem in gorečimi gumami. Nekaterim napadenim so slekli oblačila in jih pretepali, druge pa so pregnali iz tabora in jih pretepli, preden so jih predali oblastem.

Al Jazeera poroča, da je policija vzdrževala razdaljo, je pa skušala razgnati množico.