Domačini po potopu katamarana: 'Princ je bil več kot le prevozno sredstvo'

Prebivalci otoka Silba se poslavljajo od potopljenega katamarana Princ Zadra, ki jih je leta vozil z otoka na kopno in nazaj domov. Poudarili so, da zanje "Princ" ni bil le prevozno sredstvo, pač pa zatočišče in dom, posadka pa je bila več kot le posadka. Kot pravijo, je bila ta zanje kot družina.

Poročali smo o nesreči katamarana Princ Zadra družbe Mia Tours, ki se je v petek v bližini pečine ob otoku Premuda, kjer je nasedel, potopil na 40 metrov globine. Na srečo je bila v nesreči poškodovana le ena oseba in se zgodba ni končala tragično za nikogar od 70 potnikov ali članov posadke, ki so bili na krovu.

So pa prebivalci otoka Silba izgubo katamarana doživeli precej čustveno. "Zadrski princ, njegova posadka in vodstvo so bili vedno veliko več kot le prevoz na kopno in otok. Ladja ni bila le ladja, Princ je bil za nas zatočišče in dom. Posadka ni le posadka, je družina, smeh, postanek in dolg pogovor na dolgi poti," pravijo prebivalci.

Kot piše hrvaški portal Morski, uprava ni bila "zatežena", da bi se jo kdor koli bal kar koli vprašati. "Vedno so bili tam, ko smo potrebovali pomoč, ko je bilo treba vskočiti, financirati programe, prisluhniti otočanom in njihovim potrebam," pravijo domačini in dodajajo, da je uprava vedno na voljo za pogovor in srečanje.

Za Zadar je Princ predstavljal "vsak petek popoldne, ko po delovnem ali šolskem tednu vznemirjen pluješ proti vikendu, otoku in dopustu, svoji družini naproti" in hkrati "vsako nedeljo popoldne, ko se vračaš na celino, polno spominov in dogodkov, ki so se zgodili čez vikend". Portal tako znova poudarja, da je bila posadka zato kot družina, ki je "še za tako velik kovček nekako našla prostor".