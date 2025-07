Domačini z Raba: S tem toboganom so bile težave že v preteklosti

Po tragediji v Loparju na otoku Rabu, kjer je zaradi padca s tobogana umrla malčica, so za hrvaške medije spregovorili tudi domačini. Pravijo, da že leta vodni park Aquagan ni bil deležen nikakršne obnove, težave pa da so se pojavljale že v preteklosti.

Domačini z Raba so pretreseni. (Na fotografiji v ozadju vidni tobogani, kjer se je ponesrečila deklica.) FOTO: Profimeda icon-expand

Leto in devet mesecev stara deklica je v torek popoldne padla z višine treh metrov in pol na betonska tla. Zaradi hudih poškodb je v sredo zjutraj v reški bolnišnici umrla. Hrvaška policija še vedno preiskuje okoliščine dogodka. Zakaj je oče, nemški državljan, malčico sploh vzel s seboj na tobogan, kljub temu, da ta ni namenjen tako majhnim otrokom, ni jasno. Tobogan je bil po besedah domačinov zgrajen sredi 90. let. Kompleks se nahaja na robu Rajske plaže, nedaleč od kampa. Okoli njega so pločevinste lope in dotrajan beton, na vhodu pa zarjavel znak z napisom v več jezikih: "Vsi vodni športi na lastno odgovornost". Bližnji prebivalci ob tem trdijo, da so s tobogani že v preteklosti znale biti težave ter da že leta ni bilo nič obnovljeno. "Niso povsem varni. Težave so bile, vendar nikoli s takšnim izidom," je za 24sata dejal domačin. Policija prav tako še ugotavlja, ali je bila v vodnem parku nameščena oznaka, da vožnja v paru po toboganu ni dovoljena, ter ali obstaja starostna omejitev za uporabo.

Primorsko-goranska županija je leta 2008 podelila lastniku vodnega parka Josipu Ivaniću koncesijo za koriščenje oziroma uporabo morskega javnega dobra – za park, ki je takrat tam že obstajal. Poleg slednjega so ob obali še drugi gostinski in namestitveni objekti, igrala in podobno – 108 kvadratnih metrov velik lokal, 20 senčnikov in ležalnikov, pet kanujev in pedolinov ter drugi prostori, namenjeni druženju, športnim aktivnostim in preživljanju prostega časa (igralni avtomati, namizni nogomet). Do leta 2018 je Ivanić županiji letno plačeval fiksni znesek v višini takratnih 42.500 hrvaških kun (preračunano okoli 5350 evrov) plus 2,25-odstotka od letnega prihodka ter en odstotek od prodanih vstopnic za park. Komisija za spremljanje izvrševanja sklepov in koncesijskih pogodb po poročanju 24sata v tem obdobju zoper lastnika ni prejela nobenih pritožb, prav tako ni zabeležila nobenih posebnih opažanj oziroma mu izrekla navodil. Hrvaški novinarji so ob tem na Primorsko-goransko županijo, ki je Ivaniću podelila koncesijo, naslovili vprašanja, ali je bil v Loparju kdaj opravljen inšpekcijski pregled, ki bi se osredotočal na varnost in stanje same konstrukcije tobogana, pa tudi okoliških površin.

Leta 2019 je županija lastniku vodnega parka drugič podelila desetletno koncesijo. Do leta 2018 je bilo vse v redu in ni bilo nobenih pritožb.

"Skupščina Primorsko-goranske županije je 21. februarja 2019 sprejela Sklep o podelitvi koncesije na morskem dobru za gospodarsko rabo obstoječega Aquagana s spremljajočimi objekti v zalivu Crnika, v Občini Lopar, na podlagi katerega je bila 15. aprila 2019 sklenjena Koncesijska pogodba /.../ za obdobje desetih let," so jim odgovorili na županiji. "Pogodba zavezuje koncesionarja, da ravna v skladu s predpisi, ki veljajo za dejavnosti, ki so predmet pogodbe – torej, da pridobi vsa potrebna dovoljenja za obratovanje v skladu z zakoni in podzakonskimi akti," so dodali. So pa v zvezi s kriminalistično preiskavo nesreče, ki se je zgodila 22. julija, prejeli dopis ministrstva za notranje zadeve, Policijske uprave Županije Poreč in Izpostave Rab. Kot so poudarili, z njimi sodelujejo, o drugih nadzorih, ki niso v njihovi pristojnosti, pa ne morejo govoriti.