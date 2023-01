'Domnevamo, da je Brian Walshe razkosal ženo Ano in zavrgel njeno truplo'

"Domnevamo, da je Brian Walshe razkosal Ano Walshe in zavrgel njeno truplo," so na sodišču povedali tožilci Commonwealtha.

Tožilka je navedla, da je Walshe iskal informacije tudi o tem, kdaj začne truplo oddajati neprijetne vonjave in kako dolgo DNK ostane na telesu. Walshe je sprožil kar obsežno raziskavo o tem, kako zakriti zločin. Sodeč po njegovih iskanjih na Googlu, ga je zanimalo tudi, kako hitro truplo v plastični vrečki v gozdu razpade in ali lahko soda bikarbona prepreči neprijeten vonj.

Tožilka Lynn Beland je predstavila seznam grozljivih iskanj na Googlu, ki jih je Brian Walshe po njenih besedah opravil, da bi prikril umor žene Ane. Ana Walshe iz Massachusettsa je izginila okoli novega leta, Brian pa je na sinovem Ipadu iskal navodila, kako se znebiti trupla. Vtipkal je "10 načinov za odstranitev trupla, če je to potrebno" in "Kako preprečiti razpadanje trupla" .

Trupla Ane še vedno niso našli, njen mož pa trdi, da je ni videl že od 1. januarja, ko naj bi odpotovala od doma v Washington, kjer jo je čakala služba. Policija je medtem pri preiskavi smetnjakov okoli njihovega doma odkrila motorno žago, okrvavljeno brisačo in čistila. V kleti, ki jo je družina uporabljala, pa naj bi našli nož in sledi krvi, ki pripadajo pogrešani Ani.

Tožilka je podrobno opisala in navedla tudi, kaj je Walshe kupil v trgovini Home Depot kmalu po izginutju. Med predmeti so bili izdelki za čiščenje, kot so krpe in krtače, lepilni trak, različna vedra, sodo bikarbono in sekiro. "V času, ko je bil v trgovini Home Depot, je imel na sebi obrazno masko in gumijaste rokavice," je dejala tožilka po pregledu nadzornih kamer.