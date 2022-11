Domneven teroristični napad v Bruslju: do smrti zabodli policista

"Eno od naših patrulj je napadel z nožem oborožen moški," so sporočili s policije. "Policista sta uspela poklicati okrepitve, ko so prispeli, pa so s strelnim orožjem nevtralizirali napadalca."

"Dva poškodovana detektiva in napadalca so odpeljali v bolnišnico," so dodali na policiji.

Po poročanju belgijskih medijev je napadalec vzklikal "Allah Akbar" oziroma "Bog je velik". Časnik Le Soir poroča, da je bil mrtvi policist zaboden v vrat in je umrl v bolnišnici, vendar to še ni potrjeno.