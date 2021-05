Domnevna grožnja z bombo naj bi bila poslana šele po preusmeritvi letala

Podjetje Proton Technologies, ki ima sedež v Ženevi in je po lastnih navedbah največji svetovni ponudnik varne elektronske pošte, je navedlo, da je bila elektronska pošta poslana šele po preusmeritvi potniškega letala letalske družbe Ryanair.

Na letalu, ki je bilo na poti iz grškega glavnega mesta Atene v litovsko prestolnico Vilna, je bil beloruski opozicijski aktivist in novinar Roman Protasevič. Letalo je bilo v nedeljo primorano pristati v Minsku zaradi domnevne grožnje z bombo.

ProtonMail je ob tem objavil, da zaradi svojega šifriranja ne morejo dostopati do vsebine sporočila, vendar lahko vidijo, kdaj je bila elektronska pošta poslana, in potrdijo, da je bilo to po preusmeritvi letala.

"Glede na posnetek zaslona elektronske pošte, ki je bil objavljen na svetovnem spletu, je to razkril nekdo z dostopom do sprejemnega poštnega strežnika v Belorusiji. Sprejemni poštni strežnik ima tudi kopijo elektronske pošte,"so še sporočili.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je sprožil oster odziv mednarodne javnosti, ker je odredil, da lovska letala prestrežejo letalo letalske družbe Ryanair. Po pristanku v Minsku so Protaseviča in njegovo dekle takoj aretirali.

Beloruske oblasti zatrjujejo, da je Minsk z naslova ProtonMail prejel elektronsko poštno z grožnjo, domnevno od palestinske islamistične skupine Hamas, ki naj bi trdila, da je na letu z oznako FR4978 bomba.

Letalo boeing 737-800 je v beloruski zračni prostor vstopilo v nedeljo okoli 9.30 po greenwiškem srednjem času (GMT). Takrat je tudi navezalo stik z belorusko kontrolo zračnega prometa. Glede na prepis komunikacije med nadzornim stolpom in letalom so pilota o nevarnosti obvestili ob 9.30 GMT ter minuto pozneje priporočili pristanek v Minsku. Letalo je na letališču v Minsku pristalo ob 10.15 GMT.

Po poročanju ameriškega časnika Washington Post, ki se sklicuje na evropske obveščevalne vire, naj bi bila elektronska pošta poslana 24 minut po tistem, ko je beloruska kontrola zračnega prometa posadki Ryanairovega letala ukazala pristanek v Minsku. Takrat je bilo letalo sicer bližje Vilni kot Minsku.

Po trditvah Belorusije je v elektronski pošti pisalo naslednje:"Mi, vojaki Hamasa, zahtevamo, da Izrael prekine spopade v Gazi. Zahtevamo, da Evropska unija opusti podporo Izraelu v tej vojni. Na tem letalu je bila podtaknjena bomba. Če ne boste izpolnili naših zahtev, bo bomba 23. maja eksplodirala nad Vilno. Alah akbar."

Rusija: Zahod z izogibanjem letenju nad Belorusijo ogroža potnike

Rusija pa je danes zahodne države obtožila, da s prepovedjo letov nad Belorusijo ogrožajo varnost letalskih potnikov. "To, kar je Zahod naredil s prepovedjo letov v beloruskem zračnem prostoru iz političnih razlogov, je povsem neodgovorno in ogroža varnost potnikov," je na Facebooku zapisala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

"Politika v Evropski uniji premore vse manj zdrave pameti," je dodala. "Čas je, da se Bruselj nauči, kako sprejeti učinkovite ukrepe za zaščito državljanov proti resničnim, ne pa imaginarnim grožnjam," je še zapisala Zaharova.

Voditelji EU so po nedeljskem incidentu, v katerem so beloruske oblasti letalo družbe Ryanair prisilile v pristanek v Minsku in aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča, evropske letalske družbe pozvali, naj se izogibajo beloruskemu zračnemu prostoru.

Številne evropske in tudi druge letalske družbe se tako izogibajo preletom nad Belorusijo. Rusija je v zadnjih dneh zavrnila načrte letov več letal avstrijske družbe Austrian Airlines in francoskega letalskega prevoznika Air France.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrellje glede tega danes dejal, da Unija še preučuje, ali gre za posamične primere ali splošno pravilo ruskih oblasti, da bi evropska letala prisile, da bi preletela Belorusijo. "Moramo počakati in videti, preden sprejmemo ukrepe," je dejal ob prihodu na neformalno zasedanje obrambnih ministrov EU v Lizboni.

V Kremlju so kasneje pojasnili, da gre za "tehnična vprašanja", dodatna pojasnila pa bodo podale pristojne oblasti. Letala, ki želijo obleteti Belorusijo, zahtevajo drugačne poti, ki pa niso povsem usklajene. "To povzroča tehnične težave," je povedal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov.

Poudaril je, da si ruska agencija za zračni promet Rosaviacija prizadeva čim prej razrešiti te težave.

Agencija pa je medtem letalske družbe opozorila, da zaradi povečanega števila zahtev potrebuje več časa za odobritev novih načrtov poti.

Iz družbe Austrian Airlines so sicer danes sporočili, da so od ruskih oblasti dobili dovoljenje za let z Dunaja v Moskvo in nazaj, ki ne prečka Belorusije. Dovoljenje za nadaljnje lete še čakajo.