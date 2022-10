Domnevna Putinova krščenka Sobčakova zbežala po raciji na domu

Ruska novinarka in domnevna Putinova krščenka Ksenija Sobčak je po tem, ko so moskovski policisti na enem izmed njenih domov naredili racijo, zbežala v Litvo. Sumijo jo, da je izsiljevala vodjo ruske državne obrambne korporacije Rostec Sergeja Čemezova. Sobčakovi sicer očitajo, da je "želela sedeti na dveh stolih". Kot novinarka je namreč javno kritizirala Kremelj, vseeno pa naj bi skušala ohranjati tesne vezi s politično elito. "To je bilo mogoče v preteklosti, a časi so se spremenili," je dejal ukrajinski režiser Rodnjanski.

Ruski mediji so poročali, da je Ksenija Sobčak iz države pobegnila v torek zvečer. Belorusko-litovsko mejo naj bi prečkala po tem, ko je prelisičila ruske oblasti – kupila je namreč letalske karte iz Moskve do Dubaja, preko Istanbula. "Ni dvoma, da je v Litvi. Potrjujem dejstvo," je v četrtek zjutraj za lokalno radijsko postajo povedal vodja litvanske državne protiobveščevalne službe Darius Jauniškis. Dodal je, da je Sobčakova mejo prečkala z izraelskim potnim listom. Litva, Latvija in Estonija so namreč prejšnji mesec uvedle prepoved vstopa za ruske državljane, ki imajo turistične vizume. "Kot izraelska državljanka z veljavnim potnim listom ne potrebuje vizuma. Lahko vstopi v Litvo in tu ostane do 90 dni," je še pojasnil Jauniskis. icon-expand Ksenija Sobčak FOTO: AP Po poročanju ruskih medijev naj bi državne oblasti Sobčakovo sumile, da je od od Sergeja Čemezova, vodje ruske državne obrambne korporacije Rostec in nekdanjega generala KGB, poskušala izsiliti okoli 178.000 evrov. Pred tem so ruske oblasti zaradi istega primera že aretirale Kirila Sukanova, šefa Sobčakove. Pobegla novinarka je na ruskem Telegramu zapisala, da je primer proti Sukanovu "politično motiviran", njegovo aretacijo pa je označila za "še en primer pritiska na medije". Sukanov je sicer komercialni direktor ruskega medija Ostorožno Media. Gre za enega redkih novinarskih projektov, ki v Rusiji od pričetka vojne niso bili ukinjeni in ki tudi javno kritizirajo Kremelj. icon-expand Vladimir Putin in Ksenija Sobčak FOTO: AP "Sobčakova je vedno poskušala sedeti na dveh stolih," je v četrtek na družbenem omrežju zapisal Aleksander Rodnjanski, ugleden ukrajinski filmski režiser. Kot novinarka je namreč javno kritizirala Kremelj, vseeno pa naj bi skušala ohranjati tesne vezi s politično elito. "Morda je bilo to mogoče prej, ampak časi so se spremenili," je še dodal. Ksenija Sobčak je hči nekdanjega župana Sankt Peterburga Anatolija Sobčaka, ki ga je Vladimir Putin predhodno opisal kot svojega mentorja. Nekateri domnevajo, da je Sobčakova tudi Putinova krščenka, čeprav ta podatek ni javno potrjen. Gotovo pa je, da sta družini tesno povezani, ta povezava pa je bila v opoziciji zmeraj vir nezaupanja, poroča The Guardian. icon-expand Vladimir Putin govori z vdovo Anatolija Sobčakova (desno). Na sredini Ksenija Sobčak. FOTO: AP Sobčakova je v Rusiji znana medijska osebnost. Najprej je zaslovela kot voditeljica, nato pa se je posvetila novinarski karieri. Leta 2018 je kandidirala za rusko predsednico. Kritiki so dejali, da je s to potezo želela le pridobiti medijsko pozornost in ustvariti vtis, da v Kremlju potekajo konkurenčne volitve.