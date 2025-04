Domnevna uporaba zvočnega topa: opozicija kazensko ovadila Vučića

Srbska opozicijska Demokratska stranka je na tožilstvo za organizirani kriminal vložila kazensko ovadbo proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in drugim zaradi domnevne uporabe zvočnega topa na protestnem shodu 15. marca v Beogradu. To je po poročanju srbskih medijev sporočil predsednik stranke Srđan Milivojević.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

Po poročanju srbskih dnevnikov Vreme in Danas je Milivojević na novinarski konferenci v Beogradu uporabo tega orožja obsodil kot teroristično dejanje. Pojasnil je, da je stranka kazensko ovadbo podprla z zdravniško dokumentacijo več kot sto državljanov, ki so utrpeli posledice zaradi domnevne uporabe zvočnega orožja na tem največjem protestu po smrtonosnem zrušenja nadstreška v Novem Sadu novembra lani. Največ udeležencev protesta je zdravnika obiskalo zaradi poškodb sluha in zvonjenja v ušesih ob močnem večdnevnem glavobolu, pa tudi zaradi panike, ki je prerasla v več tednov trajajočo tesnobo. Nekateri so imeli vrtoglavice, bili zmedeni in težko komunicirali, težave so imeli tudi s koncentracijo in srcem, je pojasnil Milivojević.

Stranka od tožilstva zahteva, da notranjemu ministrstvu takoj odvzame to zvočno orožje, da ga ne bi znova nezakonito uporabilo. Zahteva tudi, da preveri pod kakšnimi pogoji so ga kupili in kdo vse v državi ima to orožje, poroča srbski portal televizije Nova.

K preiskavi povabili Ruse

Zahtevajo tudi, da ugotovi, kako je lahko predsednik države, ki ima po ustavi predvsem protokolarno vlogo, pripadnike tujih obveščevalnih služb povabil k preiskavi domnevne uporabe zvočnega topa. S tem so mislili na rusko obveščevalno službe FSB, ki je na povabilo Beograda v nedavno objavljenem poročilu ugotovila, da srbske oblasti na množičnem protivladnem protestu v Beogradu 15. marca niso uporabile zvočnega topa, kot so jih obtožili številni udeleženci protesta in opozicija.