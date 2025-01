Domnevni izbruh virusa marburg v Tanzaniji zahteval osem življenj

Do novice o domnevnem izbruhu v regiji Kagera na severozahodu Tanzanije prihaja manj kot mesec dni po tem, ko je WHO razglasil konec izbruha v sosednji Ruandi, kjer je virus zahteval 15 življenj.

"Do zdaj smo seznanjeni z devetimi primeri, od tega je osem ljudi umrlo," je na omrežju X sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus . Dodal je, da pričakujejo nadaljnje povečanje števila primerov, WHO pa je tanzanijski vladi in prizadetim skupnostim že ponudil vso pomoč.

Kljub visokemu tveganju za širjenje virusa v Tanzaniji in regiji, je po oceni WHO tveganje na globalni ravni trenutno nizko. "Sosednjim državam priporočamo, da so pozorne in pripravljene na obvladovanje morebitnih primerov," je še dejal Tedros. Omejitev potovanj v Tanzanijo WHO trenutno ne priporoča.

Virus marburg je zelo nevaren patogen iz družine filovirusov, v katero spada tudi virus ebola, ki je v preteklosti že večkrat pustošil v Afriki. Povzroča obliko hemoragične mrzlice, krvavitve in tudi odpoved organov.

Naravni gostitelji marburga so afriški sadni netopirji, medtem ko se virus s človeka na človeka prenaša s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami. Uradno priznanega cepiva ali protivirusnega zdravljenja zanj še ni, so pa v Ruandi oktobra lani v ta namen začeli izvajati prve klinične teste.