Umrl domnevni morilec, ki je bil žrtev kitajske birokracije

Oz Jinčong, iz južne kitajske province Fudžijan, je bil osumljen umora dveh sosedov. Po zločinu je 55-letnik pobegnil, kitajske oblasti pa so sprožile obsežno iskalno akcijo. Kitajska javnost je naglas izražala upanje, da osumljenca ne ujamejo, saj se je po družbenih omrežjih in lokalnih medijih začela širiti osumljenčeva zgodba. 55-letnik naj bi bil v preteklosti žrtev birokracije, ki mu je onemogočala normalno življenje. V svoji skupnosti je veljal za dobrega človeka, ki so ga sile razmer spremenile v zločinca. Policija je moškega izsledila, še pred prijetjem pa naj bi moški storil samomor.

Ou Jinčong je sredi dolgoletnega spora okoli zemljišča v obmorski vasi Putianu napadel svoje sosede in pri tem ubil 78-letnega moškega in njegovo snaho ter poškodoval starejšo žensko, 34-letnega moškega in 9-letnega otroka. Napadalec je pobegnil v bližnje hribe in se dober teden skrival pred policisti, ki so domnevnega zločinca iskali. Lokalna oblast kitajskega okrožja Pingaj je ponujala tudi denarno nagrada v zameno za informacije o pobeglem, a Kitajci so upali, da moškega ne ujamejo. Policija je 55-letnega moškega izsledila v eni izmed jam, še preden so ga aretirali, naj bi storil samomor. Kitajska javnost je pozivala policijo, naj objavi videoposnetke aretacije – kitajska policija namreč pogosto snema aretacije –, saj niso prepričani, da si je domnevni zločinec res vzel življenje.

icon-expand Baraka, v kateri je domnevni zločinec živel z družino FOTO: Kitajska družbena omrežja

Zakaj je bila kitajska javnost tako sočutna do domnevnega dvakratnega morilca? V 55-letniku je namreč večina videla žrtev sistema. Skoraj pet let je z družino, vključno z 89-letno mamo, živel v majhni pločevinasti baraki. Sosedje so mu večkrat preprečili gradnjo lastne hiše, moški je večkrat iskal pomoč policije in se obračal na lokalne uradnike ter medije, a stanovanjskega problema nikakor ni mogel rešiti.

icon-expand Ou Jinčong, domnevni morilec, ki je bil žrtev birokracije FOTO: Twitter

Javnost verjame, da ga je dolgoletni spor okoli zemlje stisnil na rob obupa, mnogi za zločin sokrivijo lokalno upravo, zlorabo pooblastil in nedelovanje uradnikov. Kitajci v dejanju vidijo odraz širšega neuspeha pravnega in birokratskega sistema. Še večjo simpatijo javnosti je požel, ko je na družbenih omrežjih začela krožiti informacija, dan naj bi pred približno 30 leti pred utopitvijo rešil dečka, let 2008 pa dva skoraj nasedla delfina. Zato je javnost upala, da 55-letnika nikoli ne ujamejo in mu sodijo za zločin, ki se sicer kaznuje s smrtjo.