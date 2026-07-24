Domnevni napad volka na malčka: je družina lagala?

Kaj se je v resnici zgodilo tistega večera, ko je družinska psička Destiny v boju z volkom izgubila življenje? Starša vztrajata, da je divja žival stekla proti otroku, ki naj bi se takrat igral na vrtu v Camaioreju v italijanski provinci Lucca, zvesta psička pa da se je žrtvovala, da bi dečka rešila.
A župan občine in policija zdaj slikata nekoliko drugačno zgodbo. Po navedbah preiskovalcev je bil namreč pes na vrtu hiše sam, medtem ko je bila družina v varni notranjosti doma. Družinska hiša prav tako stoji na odprtem posestvu na robu gozda, še pojasnjujejo na občini.
"Ni prišlo do napada na nikogar," je za italijanske medije poudaril župan Marcello Pierucci ter dodal, da volk ni ogrožal otroka, kot je bilo sprva poročano.
"Družina je imela res prižgan žar, a so bili medtem v hiši," je še pojasnil ter dodal, da so posmrtne ostanke družinskega psa našli dan pozneje v gozdu.
Poleg zagotavljanja smernic in najboljših praks za preprečevanje prehajanja divjih živali na naseljena območja in v bližino ljudi bodo pristojni zagotovili tudi stalno spremljanje območja, da bi ugotovili, ali je plenilec še vedno prisoten na tem območju, so ob tem zagotovili.
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