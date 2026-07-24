Domnevni napad volka na malčka: je družina lagala?

Kaj se je v resnici zgodilo tistega večera, ko je družinska psička Destiny v boju z volkom izgubila življenje? Starša vztrajata, da je divja žival stekla proti otroku, ki naj bi se takrat igral na vrtu v Camaioreju v italijanski provinci Lucca, zvesta psička pa da se je žrtvovala, da bi dečka rešila.

A župan občine in policija zdaj slikata nekoliko drugačno zgodbo. Po navedbah preiskovalcev je bil namreč pes na vrtu hiše sam, medtem ko je bila družina v varni notranjosti doma. Družinska hiša prav tako stoji na odprtem posestvu na robu gozda, še pojasnjujejo na občini.