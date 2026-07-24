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Domnevni napad volka na malčka: je družina lagala?

Camaiore, 24. 07. 2026 11.16 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
M.P.
Volk

Ali italijanska družina, ki je pred dnevi opisala napad volka na njunega dvoletnega sina, laže? Policija in župan mesta trdita, da je bila zgodba najmanj prenapihnjena. Družinskega psa so sicer dan po napadu mrtvega našli v gozdu, a družina naj bi bila v času, ko se je volk približal njihovemu domovanju, na varnem v notranjosti. Tudi otrok.

Kaj se je v resnici zgodilo tistega večera, ko je družinska psička Destiny v boju z volkom izgubila življenje? Starša vztrajata, da je divja žival stekla proti otroku, ki naj bi se takrat igral na vrtu v Camaioreju v italijanski provinci Lucca, zvesta psička pa da se je žrtvovala, da bi dečka rešila.

A župan občine in policija zdaj slikata nekoliko drugačno zgodbo. Po navedbah preiskovalcev je bil namreč pes na vrtu hiše sam, medtem ko je bila družina v varni notranjosti doma. Družinska hiša prav tako stoji na odprtem posestvu na robu gozda, še pojasnjujejo na občini.

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"Ni prišlo do napada na nikogar," je za italijanske medije poudaril župan Marcello Pierucci ter dodal, da volk ni ogrožal otroka, kot je bilo sprva poročano.

"Družina je imela res prižgan žar, a so bili medtem v hiši," je še pojasnil ter dodal, da so posmrtne ostanke družinskega psa našli dan pozneje v gozdu.

Poleg zagotavljanja smernic in najboljših praks za preprečevanje prehajanja divjih živali na naseljena območja in v bližino ljudi bodo pristojni zagotovili tudi stalno spremljanje območja, da bi ugotovili, ali je plenilec še vedno prisoten na tem območju, so ob tem zagotovili.

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KOMENTARJI18

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a res1
24. 07. 2026 12.54
Mogoče so hoteli psa speči pa je nekako ušel, tretja varijanta. To, da pa pri nas eni pečejo pese, in mačke pa ni nič novega.
Odgovori
0 0
biggbrader
24. 07. 2026 12.52
Lažejo kot golob.
Odgovori
0 0
Bonaventura
24. 07. 2026 12.34
ubogi zvest kuža...take zvestobe od človeka ne moreš pričakovati....
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+3
3 0
Rožle Patriot
24. 07. 2026 12.33
"Ali italijanska družina, ki je pred dnevi opisala napad volka na njunega dvoletnega sina, laže?" ---- In točno o tem sem vam takrat pisal ... pa ste me pač nekateri čudaki napadli. Preberite si prvi članek o tem .. !!!
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+5
5 0
Smuuki
24. 07. 2026 12.32
Psi so tudi naši ljubljenčki pa vsake toliko časa preberemo da je pes napadel otroka. Zakaj? Tudi to vemo da so psi udomačeni volkovi na začetku in potem skrižani v različne pasme. Nikoli vsi volkovi niso nevarni nihče pa ne more trditi da so vsi volkovi miroljubni kakor tega nihče ne more trditi za pse. Žal tako pač je.
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+2
2 0
Colgate
24. 07. 2026 12.21
Pošten kot Italijan🤣
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+2
2 0
MRFAIRPLAY
24. 07. 2026 12.14
Nekateri še tukaj ne morete da ne bi mešali zraven politike...
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+8
8 0
Kritikizstajerske
24. 07. 2026 11.58
mi nimamo volkov okoli nas pa imamo ograjo. ne razumem teh ljudi da riskieajo zivljenje otroka ker sparajo z ograjo...naj se ne jokajo
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+6
7 1
Slovenska pomlad
24. 07. 2026 11.55
Italijani so kot janševiki,lažejo stalno.
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+0
9 9
Teleport
24. 07. 2026 12.06
Golob zaseda gladko prvo mesto v Sloveniji 💪
Odgovori
+3
9 6
Slovenska pomlad
24. 07. 2026 12.24
Samo v tvoji majhni glavi,poba
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-5
1 6
Lock Down
24. 07. 2026 12.31
Bi ti človek še mogoče verjel, če ne bi bilo janše, mahnića, grimsa, stevanovića, logarja...
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-3
0 3
Teleport
24. 07. 2026 12.43
V tvoji veliki glavi janšizem zastonj biva 24/7
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+1
1 0
ananasmarjetka
24. 07. 2026 11.54
volk bo najprej vse ostalo napadel preden bi napadel ljudi - za hrano. razen če bi bil ogrožen seveda.
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+7
7 0
bazilika555
24. 07. 2026 12.04
Že skozi leta praktično ni primerov napada volkov na človeka. Brez dvoma je tole kar izmišljeno...če ne od družine, pa od novinarjev za honorar...
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+4
5 1
Uporabnik1888402
24. 07. 2026 11.49
Dobro je. Lahko bi si zmislili, da je nek tujec priletel iz gozda ...
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+4
4 0
Fluxx
24. 07. 2026 11.41
Kdo bi si mislil... Pa taka gonja proti volkovom. Vsak ki je vsaj malo izobrazen ve da se volkovi ljudi izogibajo.
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+9
11 2
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