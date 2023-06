Italija poslala specialce nad neoborožene in izčrpane migrante

Pred tednom dni je odjeknila novica, da naj bi skupina oboroženih migrantov pred italijansko obalo ugrabila turško tovorno ladjo, s hitro akcijo so jo osvobodile italijanske specialne enote, je komentiral obrambni minister. Zdaj se je izkazalo, da je resnica drugačna. Ugrabitve ni bilo, niti poskusa ne, migranti, med njimi dve ženski in dva mladoletnika, pa so z nožem le prerezali ponjavo tovornjaka, na katerem so se skrivali, saj so vse težje dihali.

Turško tovorno ladjo je v Neapeljskem zalivu ugrabilo 15 migrantov, ki so bili na krovu kot slepi potniki. Ladjo so po posredovanju s helikopterji osvobodile posebne enote italijanske mornarice, je pretekli petek sporočil italijanski obrambni minister Guido Crosetto. Po tej različici dogodkov naj bi migranti z bodali obvladali 22-člansko posadko ladje Galata Seaways za prevoz vozil, ki je plula pod turško zastavo. Moški so se skrivali na ladji, ki je v sredo izplula iz pristanišča Topkular v Turčiji in je bila na poti v južno Francijo, ko jih je posadka odkrila, pa so jo napadli, so poročali večji italijanski mediji, kot so La Repubblica, Libero in La Stampa. Informacije so dobili od Crosetta, ki je tudi dejal, da je posadka v Ankaro poslala klic na pomoč, od tam pa so obvestili italijanske oblasti.

Teden dni kasneje je jasno, da je zgodba, ki je prišla v javnost, daleč od resnice, posebne enote italijanske mornarice pa niso nadvladale oboroženih piratov, ampak izčrpane in neoborožene slepe potnike, med katerimi je bila tudi nosečnica, poroča Euronews. Poleg nje so bili med 15 slepimi potniki še ženska, ki je zaradi poškodb potrebovala bolnišnično oskrbo, in dva mladoletnika, ki sta trpela zaradi podhladitve. Ostali so bili moški, eden med njimi je imel zlomljen gleženj, je pokazala preiskava pod vodstvom neapeljskega tožilstva. Posadka jih je odkrila, ko so z nožem prerezali ponjavo tovornjaka, na katerem so se skrivali, saj so ostali brez zraka.

