Domnevni vojni zločinec 24 let živel mirno življenje v ZDA

Po poročanju Forbesa je Sead Miljković z ženo in hčerko prebival v manjši opečnati hiši, ki sta jo pred očmi mimoidočih skrivali dve stari platani. Pred hišo je bila izobešena ameriška zastava, sosedom pa se niti sanjalo ni, kdo je v resnici domnevni ameriški patriot, ki je vsa ta leta uporabljal priimek Dučić.

V ZDA je prispel leta 1999, piše v nalogu za hišno preiskavo. Potem ko je dvakrat zaprosil za dovoljenje pod svojim pravim imenom, a je bilo zavrnjeno, mu je nazadnje uspelo z lažnim. Od takrat naprej se je predstavljal kot Sead Dučić. Da gre res za Miljkovića, so potrdili tako s pomočjo tehnologije prepoznave obrazov kot tudi s primerjavo prstnih odtisov domnevnega Dučića z Miljkovićevimi, ki jih hranijo v bosanskih kartotekah.

Kako so oblasti postale pozorne nanj, ni jasno, so mu pa že več mesecev pred aretacijo sledili. Prijeli so ga, tik preden je z ženo odpotoval na počitnice v mehiški Cancun, in mu naložili plačilo 30 tisoč dolarjev (27.700 evrov) varščine, ki ga je tudi poravnal, še piše Forbes.

Zdaj se mora zagovarjati, ker je ameriški potni list pridobil s pomočjo lažnih podatkov, ni pa še jasno, ali ga bodo izročili in ali ga čaka tudi sojenje zaradi vojnih zločinov.

Med hišno preiskavo pri njem doma so odkrili tujo vojaško opremo, srbsko zastavo in itinerar za let v Zagreb.