Domnevno prirejanje glasovnic sprožilo proteste po Banjaluki

Osrednje ulice Banjaluke so bile v nedeljo blokirane zaradi protestnega pohoda, na katerem je več tisoč simpatizerjev in pripadnikov opozicije zahtevalo ponovno štetje glasov v bosansko-hercegovski entiteti. Protesti so minili mirno in brez incidentov. Po podatkih Policijske uprave Banjaluka se je shoda udeležilo približno 2500 ljudi.

Namestnik predsednika Srbske demokratske stranke (SDS) Milan Radović je dejal, da protestniki "branijo voljo ljudi in glasove".

Udeleženci so se sprehodili od parka "Mladen Stojanović" do Trga Krajine, kjer so spregovorili opozicijski voditelji. Žvižgali in vzklikali so "Mile lopove", s čimer so namigovali na vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorada Dodika kot krivca za domnevno krajo glasov.

Opozicijski voditelji trdijo, da je zmagovalka kandidatka Jelena Trivić, Milorada Dodika pa obtožujejo, da je volitve prirejal. Dodik, najmočnejši politik v polavtonomni regiji bosanskih Srbov, je zanikal obtožbe, da je orkestriral volilno goljufijo.