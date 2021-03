Domnevno zaradi covida-19 umrl predsednik, ki je zanikal nevarnost virusa

"Z globokim obžalovanjem sporočam, da smo izgubili svojega pogumnega voditelja, predsednika republike Tanzanije, Johna Pombeja Magufulija," je dejala Suluhu in napovedala, da bo v državi razglašeno 14-dnevno žalovanje in da bodo zastave spuščena na pol droga.

Magufulija v javnosti niso videli že več kot dva tedna, o njegovem zdravju pa so krožile številne govorice. Opozicijski politiki so v začetku tega tedna dejali, da verjamejo, da je predsednik zbolel za covidom-19, vendar tega še niso uradno potrdili. Tanzanijski opozicijski vodja Tundu Lissu, ki je v izgnanstvu v Belgiji, je v ponedeljek sporočil, da njegovi viri "pravijo, da je Magufuli na oddelku intenzivne nege zaradi covida-19 in da ima, zaradi posledic možganske kapi, pol telesa paraliziranega".

Magufuli se je nazadnje v javnosti pojavil 27. februarja. Bil je goreči katolik, ki pa se zadnjih treh nedeljskih maš ni udeležil, s katerih je pogosto nagovarjal javnost. Le nekaj dni pred njegovim umikom iz javnosti je finančni minister Philip Mpango na tiskovni konferenci, ki jo je sklical, da bi zatrl govorice o tem, da je predsednik zbolel za covidom, močno kašljal in težko dihal.

Magufulijeva odsotnost pa je sovpadla z vrsto smrtnih primerov in boleznimi, ki so se jih pripisovali težavam z dihali in pljučnici. Pokojni predsednik je mesece trdil, da je virus v Tanzaniji izkoreninjen, saj so ga pregnali z molitvijo. Zavračal je nošenje zaščitnih obraznih mask, ni želel niti sprejemati ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Oblasti so že aprila 2020 prenehale sporočati podatke o okuženih.