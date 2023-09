Domove zapustili zaradi morebitnih poplav, nato jih je nekdo porušil z bagrom

Neznani storilec je med evakuacijo družin, ki so jim grozile poplave, uničil sedem domov. Vseh sedem družin je predstavnike romske skupnosti prosilo za pomoč. "Gre za več hiš in verjamem, da bodo našli sredstva in nam pomagali," je prepričan predstavnik skupnosti Veljko Kajtazi , ki se je glede problematike sestal s podpredsednico vlade Anjo Šimpraga. Obljubila je pomoč.

V hrvaški občini Drnje je zaenkrat še neznana oseba z bagrom dobesedno čez noč porušila celotno romsko naselje Autoput. Policija storilca še ni odkrila, prebivalci romske narodne manjšine pa so se sedaj obupani, ker so ostali brez vsega, po pomoč obrnili na svojega predstavnika in vlado.

Prebivalci so sicer priznali, da so prebivali v stavbah, zgrajenih brez gradbenega dovoljenja. Ena izmed parcel na kateri so gradili je bila v zasebni lasti, drugi dve pa v lasti države. Kljub temu naj bi imeli prebivalci v naselju prijavljeno stalno prebivališče, pravi predsednik romskega društva Korak za korakom Franjo Horvat.

Župan Drnja Petar Dombaj je na srečanju obljubil, da bodo družinam dom poiskali skupaj s centrom za socialno delo. Ob tem je zagotovil, da jim bivanja na črno ne bo več dovolil.

Sestanka med prebivalci in uradniki se je udeležil tudi lastnik bližnje gramoznice in podjetnik Frano Antunović, ki so ga prebivalci obtožili načrtne porušitve njihovih domov. A zatrdil je, da z dogodkom nima povezave. "Saj nisem nor," je zatrdil Dnevniku.hr. Ob tem je izpostavil, da sta dve hiši stali na njegovi zemlji, in da je Romom dovolil bivanje, kljub temu, da "mu je nekdo ukradel kable, vredne 25.000 evrov".