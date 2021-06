Umrl nekdanji ameriški obrambni minister Donald Rumsfeld

"Z veliko žalostjo sporočajo, da je umrl Donald Rumsfeld, ameriški državnik, vdan mož, oče, dedek in pradedek. V starosti 88 let je bil obdan s svojo družino in ljubljenimi," je njegova družina zapisala v sporočilu za javnost. "Zgodovina se bo spominjala njegovih velikih dosežkov v šestih desetletjih službovanja državi, a tisti, ki smo ga najbolje poznali, in tisti, katerih življenja so njegovi dosežki za vedno spremenili, se bomo spominjali njegove neomajne ljubezni do žene Joyce, družine in prijateljev ter poštenosti v življenju, ki ga je posvetil državi."

Kot ameriški obrambni minister je med letoma 1975 in 1977 služil pod Geraldom Fordom, nato pa znova pod Georgeem W. Bushem od januarja 2001 do decembra 2006 – s tem je tedaj postal tako najmlajši kot najstarejši politik na tem položaju. V Washingtonu si je pridobil sloves premetenega in ambicioznega politika ter domoljuba z vizijo modernizacije ameriške vojske. Leta 1988 se je neuspešno potegoval za predsedniško nominacijo republikanske stranke, izkušnjo pa je kasneje označil kot ponižujočo za človeka, ki je vajen zmagovati.

Odigral je odločilno vlogo v ameriški invaziji Afganistana, znan je tudi kot eden glavnih podpornikov in kot arhitekt napada na Irak. Prav podpora vojni proti terorizmu v zadnjih letih njegove kariere velja za njegovo največjo, a tudi najbolj kontroverzno zapuščino. Leta 2006 je odstopil s položaja obrambnega ministra, potem ko je izgubil politično podporo, k njegovi zamenjavi so pozvali tudi nekateri vojaški generali. Svoj odstop je predsedniku Bushu ponudil že prej, leta 2004, po razkritjih, da so ameriški vojaki zlorabljali pridržane v iraškem zaporu Abu Ghraib, kar je Rumsfeld kasneje opisal kot najtemnejšo uro v vlogi obrambnega ministra, navaja AP.

V letih po tem je izdal dve knjigi, vodil je tudi fundacijo Rumsfeld Foundation, ki je sodelovala z dobrodelnimi organizacijami za pomoč ranjenim veteranom in vojaškim družinam.

V zakonu z ženo Joyce so se jima rodili trije otroci, Valerie, Marcy in Nick, imel pa je sedem vnukov.

Dvakrat je obiskal tudi Slovenijo, leta 2002, ko je prišel na uradni obisk Slovenije, in leta 2006, ko je v Portorožu potekalo neformalno zasedanje obrambnih ministrov zveze NATO.