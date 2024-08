Donald Trump bi sodeloval na treh televizijskih soočenjih s Kamalo Harris

Kot je dejal republikanski kandidat za predsednika ZDA Donald Trump na novinarski konferenci na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, je v septembru pripravljen sodelovati na soočenjih s Harris na televizijah Fox, NBC in ABC. "Upam, da bodo to sprejeli," je po poročanju BBC namignil kampanji demokratske kandidatke za predsednika ZDA Kamale Harris.

Podrobnosti o tem, kje naj bi potekala soočenja in ali naj bi bilo prisotno občinstvo, ni navedel.

Še pred odstopom predsednika ZDA Joeja Bidna od kandidature je bilo predvideno, da se bosta predsedniška kandidata demokratov in republikancev soočila 10. septembra na televiziji ABC News. Ta termin je potrdil tudi štab podpredsednice Harris, Trump pa sprva nanj ni pristal in je predlagal soočenje na televiziji Fox News 4. septembra.

Televizija ABC je nocoj na družbenem omrežju X potrdila, da bo soočenje Trumpa in Harris na tej televiziji potekalo 10. septembra. "Podpredsednica Harris in nekdanji predsednik Trump sta potrdila, da se bosta dogodka udeležila," so sporočili.