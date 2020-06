'Donald Trump je prvi presednik, ki se ne trudi združevati Američanov'

Upokojeni ameriški general in nekdanji obrambni minister ZDA James Mattis je ostro napadel ravnanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zvezi s protesti, ki od prejšnje nedelje divjajo po ZDA. "Donald Trump je prvi predsednik v mojem življenju, ki se ne trudi združevati Američanov – in se niti ne pretvarja, da se trudi za to. Namesto tega nas skuša še dodatno razdeliti," je zapisal Mattis za revijoThe Atlantic, Trumpa pa je označil za "nezrelega predsednika", ki se "norčuje"iz ameriške ustave.

Mattis je do svojega odstopa z ministrskega položaja decembra 2018 predstavljal nekakšen obrambni zid pred Trumpovimi zamislimi; skupaj z ministrom za domovinsko varnostJohnom Kellyjem sta sklenila dogovor, da nikoli ne bosta oba istočasno v tujini. Tako sta se odločila, da bi lahko najmanj eden vedno spremljal ukaze nepredvidljivega predsednika, ki bi se nanašali na varnost in obrambo.

"Lahko se poenotimo brez njega, kar ne bo lahko, ampak smo to dolžni sodržavljanom, nekdanjim generacijam, ki so prelivale kri za obrambo naše obljube in našim otrokom. Pandemija novega koronavirusa je pokazala, da niso le vojaki tisti, ki so pripravljeni žrtvovati življenje za varnost skupnosti. Vemo, da smo boljši, kot je bila zloraba izvršne oblasti, ki smo ji bili priča na trgu Lafayette. Moramo zavrniti tiste na položaju, ki se norčujejo iz naše ustave," je bil odločen Mattis.

Trump v sredo zvečer Mattisu ni ostal dolžan in je tvitnil, da je vesel, da ga je odpustil. "Verjetno je edina stvar, ki jo imava z Obamo skupno, da sva imela oba čast odpustiti Jima Mattisa, najbolj precenjenega generala na svetu. Prosil sem ga za odstopno izjavo in se zaradi tega odlično počutil. Njegov vzdevek je bil kaos, kar mi ni bilo všeč, in sem ga spremenil v besni pes. Bolj kot za vojsko je bil za osebne odnose z javnostjo. Dal sem mu novo življenje, stvari za delati in bitke za zmagati, ampak je bil le redko uspešen. Ni mi bil všeč njegov slog vodenja, niti druge stvari in številni se strinjajo, Vesel, da ga več ni," je tvitnil Trump.

No, ob Mattisovem odstopu je bilo Trumpovo mnenje še drugačno, takrat je tvitnil, da se bo general Mattis "upokojil z odliko" in da mu je bil "v veliko pomoč".

Mattis je v sredo še dejal, da majhno število kršiteljev zakona ne sme odvrniti pozornosti od dostojanstvenih zahtev več deset tisoč ljudi z vestjo, ki zahtevajo, da država izpolni svoje ideale – enakopravnost pred zakonom.

Esper ostaja minister, a njegov položaj na majavih nogah