Donald Trump kazensko ovaden zaradi tajnih dokumentov

Zaradi obtožnice, ki naj bi zajemala sedem točk, se bo moral v torek zglasiti na zveznem sodišču v Miamiju, kjer bo aretiran. "Nikoli si nisem mislil, da je mogoče, da se lahko kaj takega zgodi nekdanjemu predsedniku ZDA," je zapisal na družbenem omrežju in dodal: "To je res temen dan za Združene države Amerike. Smo država v resnem in hitrem zatonu, a skupaj bomo Ameriko znova naredili veliko."

To je druga obtožnica zoper nekdanjega predsednika, ki se bo prihodnje leto potegoval za nov mandat v Beli hiši. Kazensko ga namreč preganjajo že na državnem sodišču v New Yorku. Ob tem pa Trump znova piše zgodovino, saj je to tudi prva zvezna obtožnica v ameriški zgodovini proti nekdanjemu predsedniku.