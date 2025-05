Trump o fotografiji v vlogi papeža: Ženi se je zdela srčkana

Fotografija Trumpa v vlogi papeža, ki jo je delil Trump in Bela hiša.

Po očitkih, da se posmehuje katoliški veri in žali vernike, se je odzval tudi Trump. "S tem nimam nič. Nekdo je ustvaril fotografijo, na kateri sem oblečen kot papež in jo objavil na internetu. Tega nisem storil jaz in nimam pojma, od kod je prišla, morda gre za umetno inteligenco, vendar o tem ne vem nič, videl sem jo šele včeraj," je v ponedeljek novinarjem pojasnjeval Trump.

Kot je še pojasnil, se je fotografija njegovi ženi Melanii zdela srčkana. "Rekla je: 'Ali ni to srčkano.' Ampak potem se ne bi mogel poročiti. Kolikor vem, papeži niso navdušeni nad tem, da bi bili poročeni, kajne?"

Po njegovem mnenju so bili verniki nad fotografijo navdušeni, medtem ko se novinarji ne znajo pošaliti. Prav tako se mu ne zdi problematično, da je fotografijo podelil tudi uradni profil Bele hiše.