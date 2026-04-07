Donald Trump mlajši na obisku v Banjaluki

Trump mlajši je v Banjaluko prispel iz Miamija, zaradi njegovega prihoda v mestu vladajo izjemni varnostni ukrepi. Okrepljene policijske enote so razporejene na vsakem koraku, od vpadnic do središča Banjaluke, del mesta je v celoti zaprt, na strehah stavb so tudi ostrostrelci.

Na letališču ga je sprejel organizacijski sekretar Stranke neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Igor Dodik, ki je sporočil, da gre za prijateljski obisk na njegovo povabilo, poroča sarajevski portal Klix.

Trump mlajši se bo v Banjaluki udeležil gospodarske razprave in srečal z uradniki iz Republike Srbske, načrtovan je tudi obisk posestva Milorada Dodika v Bakincih.

Najstarejši sin Donalda Trumpa nima nobene formalne vloge v administraciji svojega očeta. Skupaj z mlajšim bratom Ericom vodi družinski poslovni imperij The Trump Organization, kot izvršni podpredsednik pa skrbi za širitev dejavnosti na področju nepremičnin, maloprodaje, trgovine, hotelov in golfa.