Tujina

Donald Trump mlajši na obisku v Banjaluki

Banjaluka, 07. 04. 2026 15.27 pred 21 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Donald Trump mlajši

V Banjaluko je po poročanju medijev v Bosni in Hercegovini prispel Donald Trump mlajši. Najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa se bo srečal s podjetniki in politiki ter sodeloval na gospodarski razpravi. V Republiki Srbski se mudi na povabilo sina predsednika vladajoče stranke SNSD Milorada Dodika, Igorja Dodika.

Trump mlajši je v Banjaluko prispel iz Miamija, zaradi njegovega prihoda v mestu vladajo izjemni varnostni ukrepi. Okrepljene policijske enote so razporejene na vsakem koraku, od vpadnic do središča Banjaluke, del mesta je v celoti zaprt, na strehah stavb so tudi ostrostrelci.

Na letališču ga je sprejel organizacijski sekretar Stranke neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Igor Dodik, ki je sporočil, da gre za prijateljski obisk na njegovo povabilo, poroča sarajevski portal Klix.

Trump mlajši se bo v Banjaluki udeležil gospodarske razprave in srečal z uradniki iz Republike Srbske, načrtovan je tudi obisk posestva Milorada Dodika v Bakincih.

Najstarejši sin Donalda Trumpa nima nobene formalne vloge v administraciji svojega očeta. Skupaj z mlajšim bratom Ericom vodi družinski poslovni imperij The Trump Organization, kot izvršni podpredsednik pa skrbi za širitev dejavnosti na področju nepremičnin, maloprodaje, trgovine, hotelov in golfa.

Aleksandar Vučić in Donald Trump mlajši (IG)
FOTO: Instagram

Marca lani se je mudil tudi v Beogradu, kjer se je sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zibertmi
07. 04. 2026 18.54
a ne bo šel v prve bojne vrste
2 2
kala 09
07. 04. 2026 17.21
To nas pa res zanima,kdo je prišel čarapanu.
5 6
FreedomMan
07. 04. 2026 17.20
Kako nam danes falijo principi
4 1
manga
07. 04. 2026 17.13
Vsak kdor pride v Republiko Srbsko z dobrimi nameni je dobrodošel.
5 0
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
