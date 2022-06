Donald Trump nezadovoljen z izjavami hčerke Ivanke

Dan potem, ko so razkrili pred tem še ne viden posnetek hčerke Donalda Trumpa Ivanke Trump , v katerem je ta povedala, da sprejema mnenje nekdanjega pravosodnega ministra Billa Barra, da niso odkrili volilne prevare, ki bi spremenila izide predsedniških volitev, se je na to odzval tudi Trump.

Donald in Ivanka

Preiskovalni odbor napada privržencev Donalda Trumpa na zvezni kongres 6. januarja je prikazal izjavo nekdanjega Trumpovega svetovalca Jasona Millerja , ki je dejal, da so predsedniku vsi govorili, da je izgubil volitve. Nekdanji pravosodni minister Bill Barr je preveril obtožbe o prevarah in ugotovil, da jih ni bilo in tudi ta izjava je bila prikazana. Takoj za njo pa tudi izjava Ivanke Trump, da spoštuje Barra in je sprejela njegov sklep, da je oče izgubil, je poročala STA.

Odbor bo do konca meseca dokazoval, kako je Trump skušal volilni poraz spremeniti v zmago s pritiskom na državne uradnike v državah, ter med drugim z idejo, da se zasežejo volilni stroji. Odbor bo pokazal tudi, kako se je Trump po tem, ko je naščuval množico, naj gre nad kongres, umaknil v Belo hišo in užival v neposrednem televizijskem prenosu napada.

Trump se je dan po tem, ko je zaokrožil posnetek v katerem Ivanka sprejme njegov poraz ostro odzval in zapisal, da Ivanka takrat že dolgo ni bila del preučevanja volilnih rezultatov: "Ivanka Trump ni sodelovala pri preučevanju volilnih rezultatov. Že zdavnaj ni bila del tega in je po mojem mnenju skušala biti le spoštljiva do Billa Barra," je Trump zapisal na družbenih medijih in zraven pripisal še, kaj si misli o Barru.

Na prvem od skupaj šestih javnih zaslišanj so predstavili celovito podobo dogajanja, prikazali so doslej še neobjavljene videoposnetke napada na kongres, na koncu pa zaslišali kongresno policistko Caroline Edwards, ki je bila med napadom dvakrat ranjena, ter britanskega filmarja Nicka Questeda, ki je pred in med napadom snemal dokumentarec o skrajno desničarski skupini Ponosni fantje.

Trump je na televizijskem soočenju pred volitvami 2020 Ponosne fante pozval, naj se "umaknejo in bodo pripravljeni". Po tej izjavi se je njihovo članstvo potrojilo. Pred nekaj dnevi je zvezno tožilstvo voditelja Ponosnih fantov in sorodne organizacije Varuhi prisege obtožilo zarote vstaje proti vladi, zaradi česar jima grozi 20 let zapora.

Odbor je z videoposnetkom Questeda, ki je 5. januarja posnel skrivno srečanje med voditeljema obeh desničarskih organizacij v podzemni garaži, dokazoval, da je bil napad na kongres organiziran in ne spontan protest državljanov.

Več sto Ponosnih fantov je namreč nekaj ur pred zborovanjem pred Belo hišo, na katerem je Trump privržence pozval, naj gredo nad kongres, prebilo prvo zaščitno ograjo pred kongresom, ko je bila ranjena policistka Edwardsova.

Med prikazovanjem videoposnetkov divjanja Trumpovih privržencev so v odboru predvajali Trumpove pohvalne besede o njih. "Ti ljudje so polni ljubezni," je govoril, medtem ko je video prikazoval pretepanje in pozive k umoru podpredsednika ZDA Mika Pencea.

Javna zaslišanja ameriški analitiki primerjajo z drugo ustavno obtožbo, ki je doletela Trumpa po napadu, vendar s to razliko, da je sedaj dokazov več in je podoba popolnejša, je poročala STA.