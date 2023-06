Donald Trump: Obtožnica je prevara, vsi kujejo zarote proti meni

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je na svojem posestvu na Floridi neupravičeno hranil zaupne dokumente o jedrskih zmogljivostih, večkrat zaprosil svoje odvetnike, da mu jih pomagajo skriti pred preiskovalci, ter kazal načrt napada na Iran, pravi kazenska ovadba v 37 točkah, ki so jo tožilci v petek objavili na Floridi. V primeru obsodbe mu teoretično grozi več kot 100 let zapora.

Na konvenciji republikanske stranke v Georgii je Trump dejal: "Goljufajo in so pokvarjeni. Teh kriminalcev ne smemo nagraditi, treba jih je premagati." Pošalil se je, da vsakič, ko leti nad modro zvezno državo, ki jo nadzirajo demokrati, dobi sodni poziv. Obtožnico je označil za prevaro pokvarjenega političnega sistem in jo označil za šalo in parodijo pravice.

Zahvalil se je rekordni množici, pa tudi 'domoljubom', ki so podprli njegovo kandidaturo za Belo hišo, in nadaljeval s kritiko zloveščih sil, ki po njegovem mnenju vodijo državo. "Nikoli ne bom popustil, nikoli me ne bodo odvrnili od boja," je dejal. Potem pa je dodal, da številne skupine kujejo zarote proti njemu. Naštel je marksiste, komuniste, okoljske skrajneže in radikalne leve demokrate.