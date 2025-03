Donald Trump omejil pooblastila Elonu Musku

Po poročanju spletnega medija Politico je Trump na seji svoji ekipi povedal, da je milijarder pooblaščen, da priporoča odpuščanja in druge ukrepe, vendar jih ne sme uveljavljati. Poudaril je, da je pomembno znižati stroške, a tudi obdržati najboljše in najbolj produktivne ljudi. Dodal je, da bodo nadaljnji sestanki kabineta o uradu Doge potekali vsaka dva tedna.

Na seji vladnega kabineta je bil tudi Musk, ki se je s Trumpom strinjal, poroča ameriška televizija ABC.

"Doge je bil neverjeten uspeh in zdaj, ko imamo svoj kabinet, sem ministrom in vodstvu naročil, naj sodelujejo z Doge pri ukrepih za zmanjšanje stroškov in kadrovanju," je kasneje objavil Trump na družbenem omrežju Truth Social. Ministrom je priporočil, naj pri odpuščanjih "uporabljajo skalpel in ne sekire". Pozval jih je, naj zadržijo dobre delavce.

Musk naj bi sicer pred dnevi kongresnim republikancem za zaprtimi vrati zatrdil, da ni kriv za odpuščanja več tisoč zveznih uslužbencev, prekinitve financiranj in poskuse zapiranja vladnih agencij, ker naj bi te odločitve sprejemali ministri.

Trump je na prvi javni seji svojega kabineta pred dnevi prisotne vprašal, če komu ni všeč, kar dela Musk. "Naj pove, da ga pošljem iz sobe," je dejal Trump. Kot kaže, je zdaj popustil pritiskom kongresnikov in ministrov, da je Muska treba obvladati.

Trump je milijarderju zaupal vodenje urada Doge, ki odpušča zaposlene in prekinja financiranje. Za to nima zakonskih pooblastil, jih je pa Musku konec februarja dal Trump z izvršnim ukazom.

Kongresni republikanci javno praviloma ne nasprotujejo Trumpu. Je pa to v torek na televiziji storil vodja senatne večine John Thune, ki je dejal, da morajo o odpuščanjih odločati ministri in ne Musk.