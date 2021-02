Donald Trump po padcu ustavne obtožbe: Naše gibanje se je šele začelo

Nasprotniki Donalda Trumpav senatu tako niso zbrali dvotretjinske večine, s katero bi nekdanjega ameriškega predsednika lahko obsodili na podlagi spodbujanja upora, ki je privedlo do napada na Kapitol 6. januarja, medtem ko so senatorji potrjevali zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah.

Kmalu po padcu drugega impeachmenta je Trump dejal, da "gre še za eno fazo največjega lova na čarovnice v zgodovini ameriškega naroda. Naše zgodovinsko, patriotsko in čudovito gibanje Naredimo Ameriko spet veliko (Make America Great Again – MAGA) se je šele začelo,"je povedal in dodal, da bo v prihodnjih mesecih sporočil veliko pomembnih stvari, ki bodo "nadaljevanje neverjetnega skupnega popotovanja za dobro vseh naših ljudi".

Trump je položaj predsednika zapustil 20. januarja, kar pomeni, da ga s potrditvijo ustavne obtožbe ne bi mogli odstraniti s položaja, vendar pa so demokrati vseeno upali, da bi z obsodbo Trumpu preprečili, da bi se v prihodnosti znova potegoval za položaj predsednika.

Čeprav je bil Trump oproščen obtožbe za spodbujanje vstaje, se je sedem republikancev pridružilo demokratom pri glasovanju za obsodbo nekdanjega predsednika. Številka je zaznamovala največje število senatorjev, ki so kdajkoli glasovali za odstavitev predsednika lastne stranke. To so bili Richard Burr iz Severne Karoline, Bill Cassidy iz Louisiane, Susan Collins iz Maina, Lisa Murkowski z Aljaske, Mitt Romney iz Utaha, Ben Sasseiz Nebraske ter Patrick Toomey iz Pensilvanije.

Biden je v sobotni izjavi dejal, da "čeprav končno glasovanje ni privedlo do obsodbe, vsebina obtožbe ni sporna". Poudaril je, da tudi tisti, ki so glasovali proti obsodbi, menijo, da je bil Donald Trump "kriv za sramotno neizvajanje dolžnosti ter praktično in moralno odgovoren za izzivanje nasilja v Kapitolu".