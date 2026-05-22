Trumpa najverjetneje ne bo na sinovi poroki: 'Čas mi ne ustreza'

Kot poroča CNN, je seznam gostov na poroki precej kratek – prisotni bodo le ožji sorodniki in najbližji prijatelji para.

Po besedah virov blizu CNN pa na seznamu gostov ni ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ali se bo udeležil poroke svojega najstarejšega sina, so ga v četrtek spraševali tudi novinarji v Ovalni pisarni.

"On bi rad, da pridem, ampak to bo le majhna zasebna zadeva in poskušal bom priti," je sprva dejal Trump. "Čas poroke mi res ne ustreza. Ukvarjam se z nečim, kar se imenuje Iran, in drugimi stvarmi," je pojasnjeval.

Dodal je, da pričakuje 'napade lažnih medijev' ne glede na to, ali se bo poroke udeležil ali ne. "Ne morem zmagati. Če pridem, me bodo križali. Če ne pridem, me bodo spet križali," je nadaljeval Trump.