Tujina

Trumpa najverjetneje ne bo na sinovi poroki: 'Čas mi ne ustreza'

Washington, 22. 05. 2026 09.47 pred 9 minutami 2 min branja 1

M.S.
Donald Trump mlajši z zaročenko

Najstarejši sin ameriškega predsednika, Donald Trump mlajši, se bo ta konec tedna poročil s svojo zaročenko Bettino Anderson. Poročna slovesnost naj bi potekala na majhnem otoku na Bahamih, povabljenih pa je manj kot 50 ljudi. Na poroki pa, kot kaže, ne bo ženinovega očeta.

Kot poroča CNN, je seznam gostov na poroki precej kratek – prisotni bodo le ožji sorodniki in najbližji prijatelji para.

Po besedah virov blizu CNN pa na seznamu gostov ni ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ali se bo udeležil poroke svojega najstarejšega sina, so ga v četrtek spraševali tudi novinarji v Ovalni pisarni.

"On bi rad, da pridem, ampak to bo le majhna zasebna zadeva in poskušal bom priti," je sprva dejal Trump. "Čas poroke mi res ne ustreza. Ukvarjam se z nečim, kar se imenuje Iran, in drugimi stvarmi," je pojasnjeval.

Dodal je, da pričakuje 'napade lažnih medijev' ne glede na to, ali se bo poroke udeležil ali ne. "Ne morem zmagati. Če pridem, me bodo križali. Če ne pridem, me bodo spet križali," je nadaljeval Trump.

Po navedbah virov sta Donald Trump mlajši in Bettina Anderson upala, da podrobnosti njune poroke ne bodo prišle v medije, saj sta želela, da dogodek poteka v strogi tajnosti. To bi namreč pomagalo preprečiti morebitne varnostne zaplete.

Pričakovati pa je, da se bodo poroke udeležili bratje in sestre ženina.

To bo že druga poroka za Trumpa mlajšega. Njegov prvi zakon z Vanesso Trump, s katero ima tudi pet otrok, se je končal leta 2018.

Med letoma 2020 in 2024 pa je bil Trump mlajši zaročen s Kimberly Guilfoyle, trenutno ameriško veleposlanico v Grčiji in nekdanjo soprogo guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma.

