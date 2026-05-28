Tujina

'Donalda Trumpa' v zadnjem trenutku rešili pred zakolom

Daka, 28. 05. 2026 16.28 pred 24 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.V.
Albino bivol Donald Trump

Bivola, ki so ga zaradi značilne svetle dlake poimenovali kar Donald Trump, so oblasti v zadnjem trenutku rešile pred zakolom. Žival je bila namreč že prodana za obredni zakol pred muslimanskim praznikom kurban bajram, vendar bo zdaj življenje preživela v nacionalnem živalskem vrtu v bangladeški prestolnici Daka.

Skoraj 700-kilogramski "Donald Trump" je bil že prodan za obredni zakol, ko so oblasti v zadnjem trenutku posegle vmes. Zaradi varnostnih pomislekov po velikem zanimanju javnosti, da bi bivola videli, so se namreč odločili, da mu življenje prihranijo, kupcu pa so vrnili denar.

Kot je povedal minister za notranje zadeve Salahuddin Ahmed, je albino bivol povzročil nenavadno veliko zanimanje javnosti. Vse se je začelo kot običajen nakup pred praznikom, a se je hitro spremenilo v veliko atrakcijo, ko so nekateri videoposnetki bivola prispeli na družbena omrežja, poroča Guardian.

Na farmi so se začele zbirati množice obiskovalcev, nekateri so pripotovali od daleč, da bi videli njegov svetli čop in mirno naravo. Albino bivoli so v Bangladešu precej redki, večina goveda je namreč temne barve, zato je ta bivol še posebej izstopal.

Lastnik farme Ziauddin Mridha je povedal, da je bivola njegov mlajši brat poimenoval Donald Trump, ker ga je spominjal na ameriškega predsednika.

Bivol je sicer po besedah lastnika nenavadno krotek, zahteva pa posebno nego, vključno s pogostim hranjenjem in rednim kopanjem.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Quatflow
28. 05. 2026 17.01
Kako srčno in dobro zanj, žal žal večina pa ne. Muslimani koljejo kruto
Odgovori
0 0
Nikdar več
28. 05. 2026 16.57
Zdaj verjamem, da ima vsak svojega dvojnika.
Odgovori
0 0
frenk7
28. 05. 2026 17.02
Ne žali živali.
Odgovori
0 0
