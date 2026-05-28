'Donalda Trumpa' v zadnjem trenutku rešili pred zakolom

Skoraj 700-kilogramski "Donald Trump" je bil že prodan za obredni zakol, ko so oblasti v zadnjem trenutku posegle vmes. Zaradi varnostnih pomislekov po velikem zanimanju javnosti, da bi bivola videli, so se namreč odločili, da mu življenje prihranijo, kupcu pa so vrnili denar.

Kot je povedal minister za notranje zadeve Salahuddin Ahmed, je albino bivol povzročil nenavadno veliko zanimanje javnosti. Vse se je začelo kot običajen nakup pred praznikom, a se je hitro spremenilo v veliko atrakcijo, ko so nekateri videoposnetki bivola prispeli na družbena omrežja, poroča Guardian.

Na farmi so se začele zbirati množice obiskovalcev, nekateri so pripotovali od daleč, da bi videli njegov svetli čop in mirno naravo. Albino bivoli so v Bangladešu precej redki, večina goveda je namreč temne barve, zato je ta bivol še posebej izstopal.