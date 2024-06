Donava prestopila bregove v več mestih v Evropi, razglašene izredne razmere

Čeprav je nemška vremenska služba DWD razglasila konec obilnega deževja, ki že več dni pesti južno Nemčijo, se je gladina vode v zgodovinskem mestecu Passau, kjer se stikajo tri reke, dvignila za skoraj deset metrov. Številne ulice in trgi so zaprti, pouk v šolah pa odpovedan. Tiskovni predstavnik mestnih oblasti je dejal, da naj bi gladina Donave popoldne dosegla okoli deset metrov.

Raven reke Donave se je dvignila tudi v Avstriji in na Madžarskem. Donava je v tretjem največjem avstrijskem mestu Linz prestopila bregove in poplavila območja blizu rečnih bregov. Reka je zjutraj dosegla višino 6,86 metra, še bolj naj bi se dvignila tekom dneva. Na območju Spodnje Avstrije je bil zato ustavljen ves rečni promet po Donavi, poroča BBC. Zaradi poplavnih voda so bile danes zaprte ceste v Linzu in okolici, kar je povzročilo prometne zastoje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na jugu Poljske so gasilci do zgodnjih jutranjih ur posredovali več kot 700-krat. Poplavljene so bile številne kleti in zemljišča. Zaradi vode je bila delno zaprta železniška proga, nekatere vlake pa so morali preusmeriti oziroma so jih odpovedali. Poplavilo je tudi mestni arhiv in avtobusno postajo. Gladina rek na območju narašča, regionalni krizni center pa je v petih krajih razglasil alarm. Vremenoslovci so za danes napovedali nadaljnje obilne padavine, poročajo poljski mediji.