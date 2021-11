Dontae Sharpe: moški, ki je 25 let po krivem obsojen preživel v zaporu

Zdaj, po dveh letih in številnih vloženih peticijah, pa ga je guverner Severne Kalifornije Roy Cooper tudi pomilostil. Kot je dejal v izjavi, s katero je napovedal pomilostitev, je primer skrbno preučil in si ljudje, ki so bili po krivem obsojeni, zaslužijo, da se ta krivica v celoti in javno prizna.

Da bi dokazal svojo nedolžnost, se je Dontae Sharpe boril vse od leta 1994, ko so ga aretirali zaradi naklepnega umora Georgea Radcliffea , ki so ga ustreljenega našli v njegovem poltovornjaku. Nekaj mesecev po sojenju se je izkazalo, da si je najstnica, ki je bila kot očividka ključna priča v primeru, vse skupaj izmislila. Kljub temu je trajalo več kot dve desetletji, da je bil Sharpe oproščen in izpuščen iz zapora. To se je zgodilo avgusta 2019.

BBC je o njem posnel dokumentarni film. Njegova zgodba je osvetlila problem pravosodnega sistema, da lahko tudi potem, ko je oseba že oproščena in zakoraka na svobodo, traja še več let, da dobi popolno pomilostitev. "Ko sem na začetku poletja srečala Dontaeja Sharpa, mi je rekel, da bo preostanek svojega življenja posvetil reformi ameriškega kazenskega sistema," je povedala BBC-jeva novinarka Chelsea Bailey. Zdaj, ko je svoboden, se njegovo delo šele zares začne.

Sharpe sodeluje v neprofitnem centru Forward Justice, ki je namenjen odpravljanju rasne, družbene in ekonomske nepravičnosti na jugu ZDA in se zavzema za reformo kazenskega pravosodja v Severni Karolini. Od leta 1989 je bilo po Nacionalnem registru oprostitev oproščenih več kot 2.887 ljudi. Njihove obsodbe skupaj znašajo skoraj 25.000 let, ki so jih nezakonito preživeli za zapahi.

"Moja svoboda ni popolna, dokler so v zaporih še vedno ljudje, ki so neupravičeno obsojeni, in ljudje, ki čakajo na pomilostitev," je dejal Sharpe. "Bil sem tam in vem za ljudi, ki so nedolžni."

Njegova odvetnica Caitlin Swain je dejala, da njegov boj dokazuje, da mora obstajati boljši način za doseganje pravice v Severni Karolini. Potrebna so bila desetletja in cela vojska predanih odvetnikov, duhovnikov, podpornikov in družinskih članov, da je končno prišel na svobodo.

Ko danes, po vsem, kar je prestal, razmišlja o tem, kaj mu ta svoboda pomeni, njegov fokus ostaja na ljudeh, ki jih je pustil za seboj. "Naš sistem je pokvarjen in ga je treba spremeniti," je odločen.