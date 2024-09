Dopust se je spremenil v nočno moro, babico in vnuka odnesla voda

Toskanski gasilci mrzlično iščejo nemška turista, babico in njenega petmesečnega vnuka. Izginila sta po poplavah, potem ko je območje zajelo močno deževje. Otrokova starša in dedek so se pred naraslimi vodami uspeli umakniti na streho hiše v Montecatiniju, kjer so počitnikovali.

OGLAS

V bližini Pise od včeraj zvečer poteka iskanje petmesečnega dojenčka in njegove babice, ki naj bi ju odnesla voda naraslega potoka kot posledica močnega deževja. Gasilci po poročanju italijanskih medijev pri iskanju pogrešanih uporabljajo tudi potapljače, lovske pse in brezpilotne letalnike. Otrokov oče, mati in dedek so se pred naraslimi vodami uspeli umakniti na streho hiše v Montecatiniju, kjer je bila družina iz Nemčije počitnicah. Kot poroča La Nazione, gre za priljubljeno območje toskanske pokrajine Val di Cecina, na katerem so številne nastanitvene kapacietet, počitniške hiše in kmetije. Preostanek družine se je uspel pravočasno umakniti na varno, hudournik Sterza pa je med poskusom bega odnesel babico in malčka.

V okolici toskanske počitniške hiše iščejo babico in vnuka. FOTO: Vigili del Fuoco icon-expand

Neurja so v ponedeljek zvečer prizadela predvsem Piso in povzročila veliko škodo. Nevihte z obilnim deževjem so udarile tudi po pristaniškem mestu Livorno. Vremenska fronta se je danes pomikala proti jugu italijanskega škornja. Prizadet je bil tudi Salerno v Kampaniji.